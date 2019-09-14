Елена Неволина: онлайн-рынку не нужны «фармскороходы»

Аргументы экспертов, которые выступают за наличие фармобразования у курьеров, не укладываются в существующую реальность.

Такое мнение высказала исполнительный директор Аптечной гильдии и Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина, выступая в рамках конференции «Интернет-торговля лекарственными препаратами: быть или не быть», организованной конференционным центром «Событие».

По ее словам, вопросы, связанные с перевозкой лекарств, требующих особых условий хранения, не решаются наличием у курьеров фармобразования. Это технический аспект, который давно решен, например, в продуктовом ритейле.

Так же легко решаются и вопросы, связанные с консультированием, их нет никакой необходимости вешать на курьеров. Наконец, на тонкий вопрос, связанный с разрешением доставки рецептурных препаратов, есть простое и логичное решение – до широкого распространения электронного рецепта их доставлять не надо.

«И мы приходим к выводу : аргументировать необходимость наличия «фармскороходов» не имеет смысла», – заключает Елена Неволина.

При этом эксперт настроена категорично в отношении маркетлейсов, которые не несут ответственности за качество как продукции, так и доставки. Елена Неволина считает: так как доставкой занимаются аутсорсинговые компании, которые формируют штат из самозанятых курьеров, нет никакой гарантии в адекватности человека, выступающего в этой роли.

«Возьмем «Яндекс.еда» или «Диливири». Проверить, кто конкретно повез продукты, есть ли у него санитарная книжка, никак нельзя. Посмотрите, за что штрафуют курьеров – за алкогольное или наркотическое опьянение. Есть еще вопросы? Нам этого допустить нельзя. Курьер должен быть либо в штате аптеки, либо браться на аутсорсинг из компании, где их будут образовывать», – уверена Елена Неволина.

А товарные агрегаторы, которые, по словам эксперта, являются информационным ресурсом, должны заниматься своим делом – агрегировать.

Оксана Баранова

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