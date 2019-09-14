Джоан Роулинг пожертвовала 15,3 млн фунтов стерлингов на изучение рассеянного склероза

Писательница Джоан Роулинг пожертвовала 15,3 млн фунтов стерлингов Университету в Эдинбурге, который займется исследованием рассеянного склероза. Из-за этого заболевания в возрасте 45 лет умерла мать автора книг о Гарри Потере.

Средства пойдут на исследования, связанные с моторными нейронами, болезнью Паркинсона и деменцией.

Джоан Роулинг в 2007 году финансировала университетский проект по строительству Клиники регенеративной неврологии, названной в честь ее матери Анны Роулинг. В 2010-м писательница пожертвовала этой клинике 10 млн фунтов стерлингов на научную работу. Медцентр специализируется на изучении нейродегенеративных заболеваний и тематических клинических испытаниях.

По оценкам The Sunday Times Rich List, состояние Роулинг в 2019 году достигает 750 млн фунтов стерлингов.

По данным Национального центра биотехнологической информации США, во всем мире с диагнозом «рассеянный склероз» живут 2,5 млн человек. Возраст пациентов составляет от 20 до 40 лет, однако 10% случаев зафиксировано у молодых людей до 18 лет. В 2018 году президент Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов заявлял, что в России верифицировано около 90 тысяч человек с таким заболеванием. По некоторым экспертным оценкам, среди россиян выявлено 150 тысяч человек с рассеянным склерозом.

В России чаще жертвуют средства на лечение конкретных людей, а не на инфраструктурные проекты. По подсчетам Vademecum, фондов, сосредоточенных исключительно на решении инфраструктурных проблем здравоохранения, в России не больше 30, а совокупные сборы таких НКО не превышают 600–700 млн рублей в год.

Источник: BBC

Фото: worldpodium.ru

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