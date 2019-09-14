Sanofi продает за $36,5 млн индийскую промплощадку

Совет директоров индийского подразделения Sanofi 11 сентября 2019 года одобрил продажу промплощадки в городе Анклешваре (штат Гуджарат) чешской фармкомпании Zentiva, до 2018 года принадлежавшей Sanofi.

Этой производственной площадке Sanofi 32 года, ее мощность – 6 млрд таблеток в год, завод также производит полупродукты и вспомогательные вещества. Стоимость сделки оценивается в $36,5 млн.

Сделка не предусматривает передачу эксклюзивных прав на препараты Sanofi, выпускающиеся на заводе в Анклешваре, например, Аллегру (фексофенадин) и Амарил (глимепирид). Их производство будет перенесено на другую площадку Sanofi, расположенную в индийском штате Гоа.

Sanofi приобрела чешского производителя дженериков Zentiva в 2008 году за $2,6 млрд, а позднее выставила компанию на продажу, в 2018 году Zentiva за была приобретена частным инвестором Advent International за $2,2 млрд.

Sanofi – одна из крупнейших фармацевтических корпораций, основанная во Франции (штаб-квартира компании находится в Париже). Компания представлена более чем в ста странах, в различных ее подразделениях трудится более 100 тысяч сотрудников. Портфель компании включает вакцины, оригинальные инсулины, а также препараты для лечения редких и эндокринных заболеваний. Консолидированная выручка компании за 2018 год составила 34,5 млрд евро, чистая прибыль – 4,4 млрд евро.

Источник: Sanofi

Фото: timesofindia.indiatimes.com

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