Денис Четвериков: перенос старта маркировки был бы несправедлив

Против переносов сроков обязательной маркировки лекарств в беседе с «ФВ» высказался президент компании «Акрихин» Денис Четвериков.

«Мы готовы к тому, чтобы маркировка стартовала с 1 января 2020 года, — заявил он. — Я бы даже сказал, что мы будем расстроены, если она в этот срок не будет введена. Ведь тогда получается, что все те затраты, как финансовые, так и временные, которые мы понесли, окажутся неоправданными».

По его мнению, большая часть российских производителей разделяет эту позицию.

«Государством была поставлена задача, мы готовились к этому, и мы не единственная российская компания, которая находится на высоком уровне готовности, — подчеркнул он. — Если есть участники рынка, которые не успели все сделать вовремя – это их вина».

«Перенос сроков создаст несправедливую ситуацию», — резюмировал Денис Четвериков, добавив, что компанию устраивает недавнее решение сократить длину кода криптозащиты в маркировке лекарств с 88 до 44 знаков.

Фото: Предоставлено «Акрихин»

Сергей Рякин

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