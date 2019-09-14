Директора «Аптеки Рубцовска» ждет срок за взятки

Прокуратура Алтайского края направила в суд дело в отношении директора АКГУП «Аптеки Рубцовска». Женщину обвиняют в получении взяток в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следствие установило, что с 2014 по 2018 гг директору выплачивалось «вознаграждение» в сумме 1-2% от заключенных с одним из поставщиков контрактов. За это руководитель предприятия обещала постоянное сотрудничество. Общая сумма взяток составила 415 тыс. руб., средства были потрачены на личные нужды.

«Обвиняемая раскаялась в содеянном, степень ее вины и размер ответственности будут определены судом при вынесении приговора, – рассказала прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета прокуратуры края Олеся Евлашевская. – Наказание, предусмотренное законом за совершение данного преступления, составляет от 8 до 15 лет лишения свободы».

Ольга Коберник

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