Александр Петров: с принятием закона об интернет-торговле лекарствами мы опоздали

Поправки в законодательство, разрешающие онлайн-продажу лекарств и их доставку, рассматриваются не первый год, но до сих пор не приняты. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров уверен, что интернет-торговлю безрецептурными препаратами надо было уже давно разрешить.

«Год я поддерживал этот закон в части продажи и доставки безрецептурных препаратов. Но теперь мы опоздали. Серый рынок вовсю работает», – сказал он во время конференции компании «Ведомости. Практика» «Правовые вопросы фармацевтической отрасли».

Теперь, по его словам, надо либо закрыть глаза, либо принять закон. «Но я не имею права продвигать закон, который будет работать один год. Надо как минимум десять лет. Уже поздно разрешать продажу и доставку только безрецептурных препаратов, надо разрешать и отдельные категории рецептурных лекарств», – сказал он.

Александр Петров также добавил, что аптечные работники, доставляющие лекарства, – это утопия. Лекарства будут доставлять курьеры. Если говорить об отдаленных сельских районах, то депутаты намерены привлечь к доставке ресурсы Почты России, а также передвижные аптечные пункты. «Росздравнадзор скептически относится к передвижным пунктам. Но я уверен, определенный температурный режим там создать можно. Это лучше по сравнению с тем, что сейчас лекарства часто доставляются с оказией в бардачке у печки автомобиля», – заключил депутат.

Александр Петров сообщил, что закон будет рассмотрен Госдумой во время осенней сессии.

Елена Калиновская

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