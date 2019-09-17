На патриотической волне производители ждут от регуляторов гарантий и новых критериев

Фармпроизводители и регуляторы на конференции Биотехмед решили выяснить взаимные потребности по выпуску и созданию лекарств. Минпромторг и Минздрав интересовало, что сдерживает фармкомпании от разработки и выпуска, а производители спрашивали о гарантиях.

Когда модератор панельной сессии «Стратегические вопросы развития фармотрасли в рамках реализации нацпроектов» глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин спросил у замдиректора Биокада Алексея Торгова, чего ждет его компания – «Постановки задач от министерства?», то получил не менее лаконичный ответ: «Мы ждем критериев включения препаратов в перечень».

Более красочно позицию отечественных производителей пояснил глава «Герофарм» Петр Родионов: «Этот небольшой перечень 57 препаратов создавался давно. Он висит как незаряженное ружье. При стратеги Фарма- 2030 перечень должен остаться, но должен обновляться. Важны два вопроса: «Какие подходы к расширению списка, и второй вопрос – зачем этот список? Думаю, его нужно формировать по структуре заболеваний».

«Вы говорите со своей колокольни, — не удержался Алексей Алехин. — А с позиции фармритейла?

«А для них не так важно», — успокоил Минпромторг г-н Радионов. И вновь вернулся на свою колокольню: «К вопросу зачем? – На что рассчитывать производителям? Помимо преференций, для препаратов с производством субстанций важно время. Хорошо бы создать отдельный норматив и новые сроки ввода препаратов. Второй момент – это права собственности. Было бы хорошо, если бы любая патентная заявка рассматривалась на комиссии. Чтобы бесконечно не плодились зеленые патенты».

«То есть список препаратов должен формироваться из не локализованных в России препаратов?», — уточнил г-н Алехин?

«Нет. Главная цель – обеспечить национальную безопасность, — перебрался на государственную колокольню г-н Родионов. — Речь о препаратах, которые вышли из патентной защиты или панируют выйти».

Президент «Нанолек» Владимир Христенко, видимо устал ожидать новых критериев, поэтому оппонировал г-ну Родионову: «Эти разговоры уже были — про патенты и преференции. Есть компании, которые без всяких преференций это быстро делают».

«Твои слова не противоречат мои словам, Владимир», — миролюбиво добавил Петр Родионов.

«Как я рада наблюдать такие диалоги и споры со стороны бизнеса, а не только госорганов», — призналась директор департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина, имея в виду патриотическую позицию производителей.

«Мы сейчас должны понимать, чем можем обеспечить фармакотерапию. Кратно увеличился спрос на препараты. Именно это создало дефицит, а не закон Минздрава, как пишет пресса. Дело в росте спроса и сокращении поставок. Нужно посмотреть, чего не хватает по обеспечению продолжительности жизни. Важна профилактическая работа на прививках. Вот если завтра война, пеницилин то сможем производить?», — последний вопрос был адресован Петру Родионову, словно Елена Максимкина хотела убедиться в его патриотизме еще раз.

Затем регуляторы решили проверить на патриотизм и представителя Фармасинтеза Олега Астафурова. Но он, похоже, давно сидел в патриотической ложе, что даже заскучал от нее: «Тот случай, когда нечего добавить. Есть список, но думаю, это скелет в шкафу. Есть инструменты поддержки, которые отлично работают. Не понятна сущность этой позиции».

Затем слово взял глава «Активного компонента» Александр Семенов, и расставил все по своим местам.

«Христенко повезло – поставил на вакцину – вакцина сыграла. У нас похожая история. Есть субстанция , из нее делают препарат. Но он исчез из аптек, а его надо принимать до конца жизни. Без гарантийных писем от государства мы поставили синтез субстанций чтобы внести ее в список. Но производители препаратов говорят, что есть цена по ЖНВЛП, которую сложно подвинуть. А мы понимаем, что если сделаем субстанцию, то она не будет дешевой, как в Китае. Ингредиенты выросли в цене. Вопрос – если цена будет не 30 руб, а 50 руб на полке – каковы наши шансы? Для пенсионера – это 20 руб в месяц. Минздрав может отодвинуть цену на жвнлп. Ведь для нас это большие инвестиции. Потом производители лекарств должны взяться. Но есть риски — ФАС скажет, что нельзя поднять цену», — подвел итог г-н Семенов.

Последняя цитат стала краеугольным камнем всей дискуссии о роли регулятора в жизни производителя, где ФАС периодически разрушает желаемую идиллию между Минздравом и производителями. И хотя Елена Максимкина напомнила, что рынок России живет в нерегулируемой конкурентной среде без ограничений, когда можно удерживать цены, производителям хотелось, чтобы регуляторы сначала договорились между собой.

Денис Кунгуров

pharmvestnik