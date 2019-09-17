Вероника Скворцова: Мы против доставки рецептурных препаратов

Как сообщила «ФВ» министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе конференции Биотехмед, Минздрав не поддерживает идею депутатов доставлять на дом ряд рецептурных лекарств.

Напомним, что глава подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Госдумы Александр Петров не раз сообщал, что наряду с безрецептурными препаратами можно разрешить доставлять и ряд рецептурных. Ранее эту идею озвучил в интервью «ФВ» глава Р-Фарм Алексей Репик.

Министр здравоохранения уверена, что пока рано запускать доставку рецептурных препаратов: «Мы поддерживаем тот законопроект, который широко обсуждался о доставке только безрецептурных лекарств. Кроме того, необходимо обязательное лицензирование на розничную продажу лекарств тех организаций, которые будут заниматься новой формой доставки. Мы отработаем на примере безрецептурных препаратов все логистические механизмы и на следующем этапе будем думать, можно ли распространить доставку на рецептурные лекарства».

Министр также заявила, что в ближайшие два года планируется отработать все цифровые программы льготного и лекарственного обеспечения. «Как только у нас появятся единый цифровой контур и электронные рецепты, можно будет и рецептурные лекарства попробовать доставлять, но на это потребуется определенное время”, – резюмировала Вероника Скворцова.

Денис Кунгуров

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