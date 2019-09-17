Управление данными о вторичных продажах

Системный интегратор и разработчик Navicon внедряет в дивизионе Consumer Health концерна Bayer отраслевое решение Navicon Pharma TDC, предназначенное для комплексной аналитики каналов дистрибуции.

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения компании направлены на улучшение качества жизни людей. Концерн работает во многих странах мира и имеет обширную партнерскую сеть аптек и дистрибьюторов.

Для оперативного управления рынками СНГ решено было автоматизировать процессы сбора и анализа данных о закупках и остатках на складах партнеров. Реализацию проекта осуществляет компания Navicon, обладающая обширным опытом в автоматизации фармацевтики. Ранее Navicon уже автоматизировал управление данными о вторичных продажах в России в дивизионе Pharmaceuticals, которое предлагает рецептурные препараты в таких терапевтических направлениях, как кардиология, онкология, женское здоровье, гематология и офтальмология. По итогам эксплуатации системы, дивизион Consumer Health, который осуществляет свою деятельность сегменте препаратов, отпускаемых без рецепта (ОТС), принял решение о внедрении аналогичной системы для стран СНГ.

«Внедрение Navicon Pharma TDC в Consumer Health – очень важный для нас проект. Во-первых, нам пришлось модернизировать решение. Для сбора данных о вторичных продажах по России и по другим странам нужны разные базы данных, и мы подобрали тот источник, который удовлетворил потребность коллег из СНГ. Во-вторых, результаты внедрения показали, что наше ИТ-решение способно работать не только с данными по России, но и с куда большим объемом информации. Это актуально для многих фармкомпаний, у которых есть представительства в разных странах, и где при этом руководители хотят видеть всю картину взаимоотношений с партнерами», – комментирует Владимир Мирошниченко, руководитель отдела собственных продуктов ИТ-компании Navicon.

Источник: Navicon

pharmvestnik