Минздрав РФ намерен до 2021 года закупить 50 тысяч

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила приобрести 50 тысяч цифровых электрокардиографов для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и центральных районных больниц. План по оснащению медучреждений первичного звена кардиографами был представлен президенту Путину 20 августа 2019 года. Общий объем поставок этих медизделий, по оценке Vademecum, может достичь 2,5 млрд рублей.



«В тот проект дополнительных мер [по модернизации первичного звена здравоохранения. – Vademecum], которые 20 августа мы представили Президенту РФ, мы включили обеспечение ФАПов цифровыми приборами, прежде всего электрокардиографами. Я хочу на это обратить внимание: нам потребуется как минимум 35,5 тысячи этих приборов до конца 2021 года», – заявила министр.

«Мы видим сегодня даже на выставке эти приборы. У нас на сегодняшний день уже есть несколько производителей. Я бы очень просила Минпромторг с нами вместе рассчитать и сделать это тотально, по всей стране, включив не только ФАПы, но и врачебные сельские амбулатории. Поэтому в общей сложности это будет под 50 тысяч объектов и 50 тысяч аппаратов», – добавила Скворцова.

В феврале 2015 года постановлением Правительства РФ №102 электрокардиографы включены в перечень «Третий лишний», предполагающий ограничение закупки иностранной техники в случае участия в аукционе двух российских производителей.

В июне 2019 года электрокардиографы попали в обновленную редакцию приказа Минфина РФ №126н, определяющего особые условия допуска на рынок госзаказа товаров иностранного производства, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По данным Росздравнадзора, на 2019 год в России зарегистрировано не менее 25 цифровых многоканальных электрокардиографов как иностранного, так и отечественного производства. Среди российских предприятий, выпускающих кардиографы, – ООО «Альтоника», НПП «Монитор», ООО «Нейрософт», ООО «НИМП ЕСН», ООО «Кардиокварк», «Швабе» (входит в ГК «Ростех») и ижевский концерн «Аксион».

Фото: rosminzdrav.ru

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