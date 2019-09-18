Boehringer выводит на рынок первый жидкостный ингалятор многократного использования

Компания Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм») заявила, что благодаря лончу нового жидкостного ингалятора многократного использования Respimat потребность Великобритании в утилизации ингаляторов может снизиться на 1,2 млн экз. в год, сообщает портал PharmaTimes.

В ингаляторе многократного использования Respimat можно будет использовать до шести картриджей, что снизит выбросы углекислого газа на 71% по сравнению с шестью одноразовыми ингаляторами Respimat предыдущей версии.

С помощью нового ингалятора многократного использования можно будет доставлять такие препараты, как Spiolto (tiotropium/olodaterol), Striverdi (olodaterol) и Spiriva (tiotropium) для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также противоастматический препарат Spiriva (tiotropium).

Провизоры будут играть важную роль в обучении пациентов использованию ингаляторов нового типа, поскольку вполне вероятно, что они видят пациентов с ХОБЛ и астмой чаще, чем врачи и другие медицинские работники.

pharmvestnik