Фарма отчаянно ищет решения для повышения эффективности бизнеса

Измененная экономическая реальность диктует потребность в специалистах, ответственных за повышение операционной эффективности бизнеса. Должность менеджера по эффективности отдела продаж (Sales Force Effectiveness) стала уже привычной во многих фармкомпаниях. Стали появляться и относительно новые для российского фармрынка позиции — Marketing Effectiveness Manager, Medical Excellence Specialist. Правда, пока такие позиции вводят преимущественно международные компании.

«Фарма отчаянно ищет решения для повышения эффективности бизнеса», — комментирует ситуацию генеральный директор компании Globalpass Сергей Профатилов. — Турбулентность рынка, изменения законодательства, процессы, связанные с локализацией, макроэкономическими факторами – все это заставляет компании искать оптимальные управленческие решения, чтобы выжить и быть успешными в меняющихся условиях бизнес-среды».

«Я бы сравнил специалиста по повышению эффективности с настройщиком, который, пользуясь камертоном, постоянно настраивает пианино до качественного звучания, — рассуждает эксперт. — Какой бы функцией ни занимался «настройщик» — эффективностью полевых сил, маркетинга, медицинского отдела или других подразделений, его первостепенная задача — определить: какой результат компания ожидает от функции и какими усилиями этот результат достигается. Баланс между результатом и усилиями — основа формулы эффективности».

Каковы требования к профессиональному бэкграунду и компетенциям специалиста по эффективности? По мнению эксперта, в этой роли должны выступать люди с опытом работы в разных функциях.

«На других рынках, — продолджает он, — на любую серьезную менеджерскую позицию корпорации рассматривают сотрудников, имеющих опыт кросс-функционального перемещения. Фарма в этом плане более консервативна: если уж человек начал расти в продажах, далеко не факт, что потом попадет в маркетинг».

Помимо кросс-функциональности, ключевое требование – аналитический склад ума, считает Сергей Профатилов. Специалист должен уметь анализировать процессы, чтобы принимать качественные управленческие решения, находить способы упрощать сложное, отказываться от бесполезного, доказывать необходимость изменений.

Другая важная компетенция – стратегическое мышление. «Эффективность тактическая может приводить к прекрасным результатам здесь и сейчас, но может обернуться неэффективностью стратегической», — подчеркивает эксперт.

Специалистов по эффективности вузы не выпускают, курсов и образовательных программ тоже пока нет. Впрочем, на фармрынке независимые профессиональные сообщества уже предпринимают попытки разработать на базе устоявшихся корпоративных практик функционал, модель компетенций, систему оценки SFE и Marketing Effectiveness менеджеров. Можно ожидать, что появятся центры экспертизы, опыт будет накапливаться и транслироваться рынку.

Наталья Маскина

pharmvestnik