«Самсон-Мед» в сотрудничестве с Институтом биорегуляции и геронтологии обновил подразделение R&D

Биофармацевтическая компания «Самсон-Мед» рада сообщить о запуске обновленного R&D подразделения при тесном стратегическом партнерстве с Санкт-Петербургским Институтом биорегуляции и геронтологии и рядом международных научно-исследовательских центров.

В рамках работы подразделения будет осуществлен поиск, исследование и внедрение наиболее перспективных R&D проектов, направленных на обеспечение российских пациентов доступными и качественными препаратами. Курировать проведение исследований и взаимодействие с международными научно-исследовательскими центрами будет директор Института биорегуляции и геронтологии профессор Владимир Хавинсон, который в 2019 году вошел в штат компании «Самсон-Мед» в качестве заместителя директора по научной работе.

Директор «Самсон-Мед» Адлан Элиханов подчеркнул: «Обеспечение надежных кооперационных связей между производственной, научной и образовательной инфраструктурой – один из приоритетов как государственной стратегии «Фарма-2030» в целом, так и компании «Самсон-Мед» в частности.

На текущий момент в компании «Самсон-Мед», ведущей свою историю с 1937 года, накоплен внушительный опыт по производству готовых лекарственных форм и активных фармацевтических субстанций из пептидно-белковых комплексов. Я убежден, что сотрудничество «Самсон-Мед» с одним из ведущих российских научно-исследовательских институтов в рамках нового R&D партнерства позволит добиться значимых результатов не только для компании, но и для всего медицинского сообщества.

В качестве стратегического научного партнера компанией «Самсон-Мед» не случайно был выбран Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии – с институтом компанию связывают длительные партнерские отношения, более того профессор Владимир Хавинсон является одним из соавторов препаратов экстракта тимуса и экстракта простаты, входящих в портфель «Самсон-Мед»».

Деятельность нового подразделения R&D «Самсон-Мед» направлена на решение следующих задач:

Проведение фундаментальных научных и клинических исследований;

Совершенствование методов изготовления готовой продукции;

Поиск новых форм доставки активных фарм. ингредиентов;

Разработка новых уникальных лекарственных препаратов;

Развитие научно-производственных программ в области биорегуляции.

Владимир Хацкелевич прокомментировал: «Сотрудничество между нашими учреждениями несомненно приведет к высоким результатам. Лично меня с компанией «Самсон-Мед» связывает более 40 лет партнерской работы. Я очень хорошо знаком с технологиями и препаратами компании, и знаю, что они имеют большой потенциал на международном рынке. Многие мои коллеги из зарубежных научно-исследовательских институтов проявили большой интерес к изучению препаратов компании «Самсон-Мед», мы с нетерпением ждем первых результатов начатых исследований…».

Источник: «Самсон-Мед»

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