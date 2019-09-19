Digital October и Track & Trace Educational Center создадут онлайн-платформу для обучения маркировке товаров

Digital October и Track & Trace Educational Center совместно спроектируют и построят уникальную образовательную платформу для программ в области маркировки товаров.

ЦРПТ окажет консультационную и методологическую поддержку. Соглашение о создании образовательной платформы по маркировке товаров подписано в рамках форума Биотехмед-2019.

В рамках реализации проекта будет создана ИТ-инфраструктура для дистанционного обучения. Она включает в себя создание облачного сервиса с инструментарием для создания курсов дистанционного образования, их размещения и реализации. Платформа позволит получить одновременный доступ к образовательным программам для более 600 тыс. специалистов.

«Мы поддерживаем подобные образовательные проекты по разным товарным группам и рады, что есть организации, которые этим занимаются.

ЦРПТ находится в постоянном диалоге с отраслями, входящими в маркировку, и мы видим общую потребность компаний, в учебных материалов и удобных цифровых просветительских проектах», – прокомментировал генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

«К декабрю 2019 г. будет разработана стартовая версия цифровой платформы. В начале 2020 г. планируется начать открытое тестирование. Сервис будет строиться за счет интеграции существующих технологических решений в единую экосистему с централизованным хранением данных, соответствующим всем ключевым стандартам криптографии и защиты данных в рамках законодательства РФ», – заявил управляющий директор Digital October Алексей Насонов.

На последующих этапах будут запускаться кастомизированные инструменты аналитики, трекинга учащихся, контроля знаний и успеваемости.

Экспертизу в области образовательных программ обеспечит центр компетенций и валидации в области цифровой маркировки и систем прослеживания движения товаров Track & Trace Educational Center.

«Одной из важнейших задач проекта является глубокая экспертиза и валидация разработчиков и направляемых образовательных программ на соответствие потребностям участников оборота товаров в знаниях и компетенциях для эффективной работы в среде цифровой маркировки. Команда экспертов Track & Trace Educational Center, включающая представителей бизнеса и специалистов ведущих университетов и отраслевых научных институтов, готова к решению этой задачи», – сообщил генеральный директор Track & Trace Educational Center Владимир Плохих.

Источник: Track & Trace Educational Center

pharmvestnik