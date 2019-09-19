В Кирове изъяли крупную партию незарегистрированных препаратов для косметологии

Следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении трех жительниц региона. По версии следствия, подозреваемые, не имея лицензий на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, продавали такие препараты в косметологические салоны и кабинеты.

Нелегальный сбыт не зарегистрированных в России препаратов зафиксировали сотрудники регионального управления ФСБ. Одна из фигурантов уголовного деля 12 сентября «в одном из офисов» продала оперативникам партию препаратов на сумму 117,3 тысячи рублей. После этого женщину задержали с поличным, а в офисе и на складе провели обыски и изъятия.

По данным СМИ, было обнаружено около 3 куб. м упаковок инъекций под брендами 20 различных иностранных производителей косметологической продукции. По предварительным оценкам сотрудников УФСБ, общая стоимость препаратов составляет около 10 млн рублей.

Среди найденной продукции были и ботулотоксины Neuronox, Refinex и Botulax. По информации Аналитического центра Vademecum, первые два препарата действительно не зарегистрированы в России, однако Ботулакс получил регудостоверение в 2016 году. Все препараты являются корейскими, однако СМИ, ссылаясь на ФСБ, пишут, что продукция является китайской.

По данным следователей, клиентская база фигурантов дела – более 50 работающих на дому врачей и представителей известных в Кирове косметологических центров. Пострадавшими от введенных незарегистрированных препаратов местные СМИ называют «десятки кировчанок».

«Лица, осведомленные о преступной деятельности фигурантов по уголовному делу, в настоящее время отказываются давать показания в отношении них», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Кировской области. Расследование дела продолжается, решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения.

В апреле 2019 года СУ СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств) в отношении местной предпринимательницы. По версии следствия, с ноября 2018-го по апрель 2019 года она продала незарегистрированные косметологические препараты на общую сумму 556,3 тысячи рублей.

Источник: СУ СК РФ по Кировской области

Фото: kirov.bezformata.com

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