Представлена Концепция развития фармотрасли Узбекистана на 2020-2024 годы

В Узбекистане подготовили проект Концепции развития фармацевтической отрасли Республики на 2020-2024 годы. Документ размещен для обсуждения на официальном интернет-портале нормативно-правовых документов regulation.gov.uz.

Согласно представленной в документе аналитической информации, фармацевтическая промышленность Узбекистана отстает от аналогичных отраслей экономически развитых стран по номенклатуре выпускаемой продукции. Доля импортных лекарственных средств в структуре потребления населения составляет 73% в денежном и 55% в натуральном выражении. Действующие мощности охватывают порядка 27% в денежном и 45% в натуральном выражении потребности населения и лечебно-профилактических учреждений в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения.

В Узбекистане имеется достаточная сырьевая база для развития фармацевтической отрасли. В частности, произрастают около 4 500 видов растений. Из них на сегодняшний день применяются более 570 видов лекарственных растений для производства более 100 наименований лекарственных средств. В целом по республике 51 фармацевтическое предприятие занимается переработкой лекарственных растений.

В 2018 году и за прошедший период 2019 года по отрасли реализовано всего 50 инвестиционных проектов на общую сумму 152,1 млн долларов, создано 2164 новых рабочих мест. На сегодняшний день на 10 из 95 узбекских фармацевтических предприятиях, производящих лекарственные средства, внедрены требования надлежащей производственной практики – GMP.

Стратегическими ориентирами развития узбекского фармацевтического рынка должны стать:

Совершенствование законодательства в сфере фармацевтики Совершенствование системы организации и управления сферы фармацевтики Совершенствование системы стимулирования развития фармацевтической отрасли Совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров Совершенствование системы разработок новых лекарственных средств Производство изделий медицинского назначения, медицинской техники, а также лекарственных средств, в том числе из лекарственного растительного сырья Обеспечение качества фармацевтической продукции в соответствии с международными стандартами Увеличение объёмов экспорта фармацевтической продукции

Разработанная Концепция должна позволить до 2025 года:

увеличить долю продукции узбекского производства на внутреннем рынке до 50% в стоимостном выражении;

расширить номенклатуру производства лекарственных препаратов, произведенных на территории республики, в том числе увеличить доли инновационных препаратов в портфелях локальных производителей

до 50% в стоимостном выражении;

до 50% в стоимостном выражении; увеличить экспорт фармацевтической продукции в 3 раза по сравнению с 2019 годом;

обеспечить лекарственную безопасность Республики Узбекистан согласно номенклатуре приоритетных лекарственных средств, в том числе иммунобиологических препаратов;

привлечь дополнительные прямые инвестиций в фармацевтическую отрасль;

создать новые инновационные предприятия по производству фармацевтической продукции;

применить международный опыт в области подготовки кадров, оснастить центры обучения, развить аккредитацию и стандартизацию, создать современные лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием.

gmpnews