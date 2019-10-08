Фармроизводители обсуждают с Минздравом возможность упрощения регистрации инновационных вакцин

В ответ на прозвучавшие заявления о том, что излишняя зарегулированность в процедурах регистрации замедляет вывод на рынок инновационных иммунобиологических препаратов, директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ Филипп Романов попросил производителей конкретизировать свои претензии.

«Насколько я знаю, все регламентные сроки соблюдаются, они оговорены на уровне законодательства, — отметил он. – Другой вопрос, что с 2013 года параллельно с сокращением количества отказов в регистрации с 70% до менее 5 %, снижается и качество подаваемых досье».

Вместе с тем, представитель Минздрава заявил о готовности вести диалог с производителями инновационных вакцин по каждому конкретному случаю, связанному с затруднениями в прохождении регистрационных процедур.

Сергей Рякин

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