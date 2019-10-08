В I полугодии емкость фармрынка диагностических приборов и средств составила 11,5 млрд рублей

Диагностические приборы и средства занимают существенную долю в группе аптечного ассортимента «Изделия медицинского назначения» (ИМН) и обладают своими специфическими особенностями, поэтому компания DSM Group выделяет их в отдельный сегмент. Группа диагностических приборов и средств достаточно разнообразна и включает в себя 34 типа товаров. Наиболее востребованными средствами в рублёвом эквиваленте являются «Тест-полоски для глюкометра» (доля 44,2%) и «Тонометры» (доля 30,7%), в натуральном – «Тесты на беременность» (доля 53,8%) и «Тест-полоски для глюкометра» (доля 17,4%).

Ёмкость фармацевтического рынка диагностических приборов и средств в январе-июне 2019 года по данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), составила 26,6 млн упаковок стоимостью 11,5 млрд рублей. Относительно первых шести месяцев 2018 года объём реализации вырос на 6,7% в рублях и на 0,7% в упаковках. Средневзвешенная цена составила 434,53 руб./упак. (+6,0%).

В 1-м полугодии 2019 года относительно аналогичного периода прошлого года у восьми самых популярных типов средств выросли продажи в рублях. Максимальный рост показали бренды, входящие в группу «Тест-полоски» (+75,3%), при этом наибольший темп снижения был отмечен у группы «Термометр» (-11,3%).

Топ-10 типов диагностических приборов и средств по стоимостным объёмам продаж в 1-м полугодии 2019 года

Рейтинг Тип средства Объём продаж, млн руб. Доля, % Прирост, % 1 Тест-полоски для глюкометра 5 102,7 44,2% 10,5% 2 Тонометр 3 542,0 30,7% 2,8% 3 Тест на беременность 1 238,9 10,7% -0,1% 4 Глюкометр 646,5 5,6% 33,7% 5 Термометр 554,6 4,8% -11,3% 6 Тест на овуляцию 131,2 1,1% 3,4% 7 Ланцеты 93,3 0,8% 3,9% 8 Тест для определения наркотиков 72,3 0,6% 0,7% 9 Тест-полоски 65,7 0,6% 75,3% 10 Тест диагностический 31,7 0,3% 54,5%

В упаковках у шести групп диагностических приборов вырос объём реализации, максимальный темп прироста был отмечен у групп «Тест-полоски» (+240,5%), «Глюкометр» (+15,2%) и «Тест-полоски для глюкометра» (+3,8%). Наибольшее падение при этом коснулось группы «Термометр» (-13,8%).

Топ-10 типов диагностических приборов и средств по натуральным объёмам продаж в 1-м полугодии 2019 года

Рейтинг Тип средства Объём продаж, тыс. упак. Доля, % Прирост, % 1 Тест на беременность 14 305,9 53,8% 2,9% 2 Тест-полоски для глюкометра 4 616,3 17,4% 3,8% 3 Термометр 3 615,8 13,6% -13,8% 4 Тонометр 1 794,1 6,7% -2,2% 5 Глюкометр 648,9 2,4% 15,2% 6 Ланцеты 445,1 1,7% -2,3% 7 Тест для определения наркотиков 391,3 1,5% 1,6% 8 Тест на овуляцию 326,2 1,2% 3,5% 9 Тест-полоски 208,1 0,8% 240,5% 10 Тест-полоски для глюкозы и кетонов 49,6 0,2% -8,5%

В группе «Тест диагностический» отмечается максимальное увеличение средневзвешенной стоимости упаковки по итогам первой половины 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 (+28,6%). Максимальное снижение стоимости упаковки – в группе «Тест-полоски» (-48,5%).

Глюкометры и тест-полоски для глюкометра

Совокупно глюкометры и тест-полоски для глюкометра в аптеках занимают порядка 49,8% от объёма реализации всех диагностических приборов и средств в рублях. Основными игроками на данном рынке являются корпорации F.Hoffmann-La Roche (удельный вес 40,4% в рублях) и Johnson & Johnson (39,2%). Также заметную долю в данном сегменте занимает российская компания «Элта» (10,4%) и швейцарский производитель Ascensia Diabetes Care Holdings (9,1%).

Тонометры

Тонометры – наиболее представленный тип товара из диагностических приборов. По итогам 1-го полугодия 2019 года в аптеках продавалось 220 различных вариантов тонометров. На отечественном рынке выделяются две крупнейшие компании, которые занимают около 80% аптечного рынка тонометров: японские фирмы A&D (42,6%) и Omron (37,1%). При этом в штуках также лидирует производитель A&D – 41,6%, тогда как на тонометры Omron приходится 34,2%.

Тесты на беременность

В аптеках по итогам первых 6-и месяцев текущего года продавалось 115 различных наименований тестов на беременность от 36 производителей. Наиболее популярными у потребителей оказались бренды Clear Blue (28,4% от стоимостного объёма) и Evitest (23,5%).

gmpnews