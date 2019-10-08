Чемезов: российская промышленность способна полностью заместить объемы вакцин против гриппа

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех приступил ко второму этапу поставок вакцин для профилактики гриппа в регионы Российской Федерации. В настоящее время 70% от законтрактованного объема иммунобиологических препаратов для эпидемического сезона 2018-2019 уже передано в регионы. Полностью осуществлены поставки в 43 субъекта РФ.

Всего в рамках эпидемического сезона гриппа и ОРВИ в 2019-2020 гг. будет поставлено не менее 63 млн доз препаратов. Работа ведется на фоне задержки поставок в РФ вакцин со стороны зарубежных производителей.

На темпы поставок не повлияло то, что в этом году ВОЗ выпустила прогноз по штаммовому составу вакцин на месяц позже обычного. С учетом длительности производственного цикла и возрастающей потребности в вакцинах многие производители предупреждали о возможных срывах прививочных кампаний с весны. Однако в России к поставкам приступили своевременно – уже к началу сентября регионы получили больше половины объема вакцин, запланированных для централизованных поставок. В течение октября и ноября холдинг поставит в регионы еще не менее 28,3 млн доз вакцин.

«Отечественная промышленность сегодня способна полностью заместить объемы противогриппозных вакцин, поставки которых задерживают зарубежные поставщики. Госкорпорация Ростех и входящий в нее холдинг «Нацимбио» на протяжении многих лет вели последовательную работу по импортозамещению в фармацевтике, благодаря чему созданы производственные мощности, позволяющие полностью закрыть потребности российского рынка и обеспечить в этой сфере независимость здравоохранения от зарубежных поставщиков. Отмечу, что в этом году нашим заводом «ФОРТ» выпущена четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри». Это первый в России препарат такого состава, который полностью соответствует всем рекомендациям ВОЗ и защищает сразу от четырех актуальных штаммов гриппа. Несмотря на задержки зарубежных поставок, дефицита противогриппозных вакцин в России не будет», – сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Холдинг «Нацимбио» осуществляет поставки вакцин для профилактики гриппа в России с 2015 года. Реализуя политику импортозамещения, с 2017 году компания поставляет для системы здравоохранения вакцины, производство которых осуществляется на всех стадиях технологического процесса на территории страны, включая антиген. Особенностью этого эпидемического сезона стало наращивание поставок безадъювантных вакцин с содержанием 15 мкг антигена каждого штамма вируса гриппа, что полностью соответствует рекомендациям ВОЗ. В этом году будет отгружено более 11,8 млн доз таких вакцин, в том числе для взрослого населения, что составит 18% от общего объема поставок. В том числе впервые для бесплатной вакцинации групп риска в рамках НКПП холдингом будут реализованы централизованные поставки вакцины последнего поколения, содержащей четыре штамма гриппа «Ультрикс Квадри».

gmpnews