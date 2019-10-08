Законопроект о взаимозаменяемости лекарств принят в первом чтении

Правительство России будет устанавливать порядок определения взаимозаменяемости и особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов.

Перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов будет формироваться, регулярно обновляться и размещаться в интернете.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал журналистам, что это один из основополагающих законов в области обращения лекарственных препаратов: «Прежде всего, мы уточняем понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» по очень многим параметрам. Будет уточнен большой понятийный аппарат, который будет единообразным, я думаю, не только на территории Российской Федерации, но и на всем Евразийском экономическом пространстве».

По его словам, это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности.

Парламентарий добавил, что данный законопроект станет частью большой государственной системы обеспечения лекарственной безопасности страны.

По его словам, в законе будут учитываться особенности и побочные эффекты каждого препарата, в нем будет прописан порядок, каким образом эти побочные эффекты будут изучаться и вноситься в инструкцию по медицинскому применению.

В свою очередь член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина отметила, что принятие этого документа позволит к 2021 году около 70% иностранных лекарств заменять лекарствами российского производства.

Поправки в законопроект будут приниматься в течение месяца. Депутаты обещают учесть мнение экспертного сообщества и общественности.

Елена Сидорова

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