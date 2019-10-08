Законопроект о взаимозаменяемости лекарств принят в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли сегодня в первом чтении правительственный законопроект, совершенствующий порядок определения взаимозаменяемости лекарств. В законопроекте предлагается ввести понятия оригинального лекарственного препарата и фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов, а также уточнить определения понятий референтного лекарственного препарата, воспроизведенного лекарственного препарата, взаимозаменяемого лекарственного препарата.
Правительство России будет устанавливать порядок определения взаимозаменяемости и особенности определения взаимозаменяемости отдельных групп лекарственных препаратов.
Перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов будет формироваться, регулярно обновляться и размещаться в интернете.
Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал журналистам, что это один из основополагающих законов в области обращения лекарственных препаратов: «Прежде всего, мы уточняем понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» по очень многим параметрам. Будет уточнен большой понятийный аппарат, который будет единообразным, я думаю, не только на территории Российской Федерации, но и на всем Евразийском экономическом пространстве».
По его словам, это крайне важно, так как позволяет заменять иностранные дорогостоящие препараты лекарствами российского производства, которые стоят в несколько раз дешевле, при этом не уступают в эффективности.
Парламентарий добавил, что данный законопроект станет частью большой государственной системы обеспечения лекарственной безопасности страны.
По его словам, в законе будут учитываться особенности и побочные эффекты каждого препарата, в нем будет прописан порядок, каким образом эти побочные эффекты будут изучаться и вноситься в инструкцию по медицинскому применению.
В свою очередь член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина отметила, что принятие этого документа позволит к 2021 году около 70% иностранных лекарств заменять лекарствами российского производства.
Поправки в законопроект будут приниматься в течение месяца. Депутаты обещают учесть мнение экспертного сообщества и общественности.
Елена Сидорова
pharmvestnik