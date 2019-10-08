Депутаты Госдумы проверят всю фармцепочку на предмет готовности к маркировке

Большинство участников рынка сошлись на мнении, что даже «готовность на 98% — это еще не готовность». Производители препаратов 7ВЗН стартовали с маркировкой 1 октября, но даже они не могут утверждать, что на 100% готовы. «Сейчас мы буквально работаем с колес», – заявил один из спикеров.

Отрасли предстоит огромное количество тестов и долгая плотная работа с ЦРПТ по усовершенствованию всех процессов. При этом важно понимать, что попытки регулирования отрасли принципиально отличаются от попыток ее поддержки. Глобально участники рынка поддерживают концепцию и философию проекта маркировки и прослеживаемости. В вопросе о том, нужно ли переносить сроки, мнения разошлись.

«Идеальное время для маркировки никогда не настанет. Переносить обязательную маркировку уже бесполезно», – заявил один из спикеров. Сейчас речь идет лишь о том, на какой стадии находится весь рынок, включая отделенные регионы; насколько бизнес и законодатели слышат и понимают друг друга; и какими будут реальные последствия внедрения маркировки после января 2020 года. Внимательно оценивают риски внедрения и члены рабочей группы при Госдуме по вопросам лекарственного обеспечения. В преддверии парламентских слушаний по предварительным итогам эксперимента, которые пройдут 15 октября, рабочая группа проедет с аудитом уже не по передовым участникам эксперимента, а по «выбранным наугад» точкам.

На пленарном заседании, где российский вендор Original Group поделился своим опытом в области маркировки лекарственных средств, директор по продуктовой разработке Original Group (Trace Way) Ксения Краевская предложила вывести обсуждение маркировки исключительно как фискально-коммерческой темы. Ксения резюмировала дискуссию по готовности отрасли, предложив обсуждать существующие риски в разрезе двух основных направлений. Первое – это регуляторные риски, второе – риски технологические.

«Регуляторные риски связаны с тем, что, во-первых, ФГИС МДЛП находится сейчас еще в стадии пилотного проекта, здесь регулярно выходят изменения требований к маркировке и к отчетности. Кроме того и тут время работает против нас, регистрация компаний, локаций, партнеров и продуктов в РФ занимает значительное время. Особенно критично это для глобальных компаний, которые осуществляют локализацию бизнеса на территории РФ. Регуляция в России сложна, сложнее всех в мире, наряду с Китаем, Индией и Бразилией. И эти два фактора являются основными рисками, которые не позволяют фармпроизводителям, дистрибьюторам и 3PL-операторам складских помещений оперативно и вовремя отчитываться в систему.

Вторая группа рисков – риски технологические. Это, во-первых, удастся ли получить бесшовную интеграцию Track & Trace системы с другими ERP системами (SAP, 1C, Oracle), что особенно важно для глобальных компаний и фармдистрибьюторов. И, во-вторых, понимание разработчиком бизнес-процессов заказчика и процесса end-to-end supply chain при разработке Track & Trace решения – весьма критичны. От этого зависит, в какой конфигурации должно быть поставлено оборудование и решение. И предложить эффективное решение Original Group российскому вендору Track & Trace систем, это позволяет только достаточная экспертиза в данном направлении».

Прозвучавшая на саммите идея о том, что стандартные законы конкуренции теряют актуальность, перекликается с идеологией Original Group. Действительно сейчас не компании, а целые экосистемы конкурируют между собой. Тем не менее многие участники до сих пор отрицают возможность сотрудничества и переход к Индустрии 4.0. Вероятно поэтому они избегают стандартизации протоколов информационного обмена и следуют практике vendor lock-in.

Обсуждались на конференции и вопросы доверия, мифы и заблуждения, которые существуют на российском фармрынке, как на уровне потребителей лекарств, так и на уровне потребителей оборудования. Тезисы «импортное лучше», «импортное работает, а наше нет» на встрече опровергал представитель ГИЛС и НП, а Original Group работает над разрушением этих мифов практически ежедневно. Забавно, что «пациент доверяет бренду и маркетингу» не только при выборе обезболивающих, но и при заключении многомиллионных контрактов на программно-аппаратные комплексы для маркировки, от которых жизнь предприятия будет зависеть долгие годы.

Ксения Краевская заметила, что существует и другая крайность: «На рынке есть масса Track & Trace решений, которые чаще имеют «сложносочиненный» характер. У кого-то оборудование взято от одного поставщика, а система отслеживания движения товаров взята от другого. Решают ли они все задачи маркировки и прослеживаемости? Да, базовые задачи они решают, и как-то они отчитываются. Но не всегда аналогичные решения покрывают больший объем задач, в отличие от нашего решения. И, конечно же, сталкиваются с вопросами интеграции.

Многие ищут легких путей, выбирают дешевые и базовые решения, пытаясь «просто запуститься» и начать отправлять отчетность. Им «на помощь» приходят решения, подобные 1C, которые могут поддерживать не более пяти сообщений в качестве отчетов.

Поймите, генерация отчетов на пятый уровень – это самая легкая задача. Труднее осуществить генерацию по триггерам нужных сообщений в нужное время. И поддержать бизнес-процессы компаний-производителей и дистрибьюторов своим эффективным Track & Trace решением. Наш основной вклад в поддержку маркировки и отрасли – это наша годами накопленная экспертиза, которая позволяет предлагать максимально адаптированные под потребности бизнеса решения».

Источник: Original Group

pharmvestnik