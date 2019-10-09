ГК «Сантэнс» открыла специальный склад буферного хранения

Складской комплекс класса «А» общей площадью более 11 тыс. кв. м рассчитан на единовременное хранение более 30 тыс. паллетомест. Возможности ГК по хранению буферных объемов крупнейших производителей не исчерпываются данной площадкой, в целом под эти цели созданы резервные мощности на уровне более 50% от уровня постоянного объема хранения.

«Мы благодарны нашим клиентам за оказанное доверие ГК «Сантэнс». Высокий уровень качества предоставляемых услуг и оперативность в реакциях на потребности фармрынка всегда были и остаются приоритетами работы Группы компаний», – сообщил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов.

Склад соответствует всем требованиям GDP: обеспечивается поддержание надлежащего температурно-влажностного режима при хранении лекарственных средств, организован автоматизированный мониторинг параметров температуры и влажности с помощью системы климат-мониторинга в режиме 24/7 365 дней в году, а также экстренное оповещение должностных лиц компании в случае «климатической тревоги».

Источник: ГК «Сантэнс»

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