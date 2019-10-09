Министром здравоохранения Нижегородской области стал бывший главврач Борской ЦРБ

Руководителем ведомства назначен бывший главный врач Борской центральной районной больницы (ЦРБ) Александр Смирнов. Последние полгода региональный Минздрав возглавляла первый замминистра Елена Саксонова, исполнявшая обязанности отправленного в отставку Антона Шаклунова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что новому министру предстоит заняться работой по внедрению в детские поликлиники новых стандартов медпомощи, разработкой региональных программ по модернизации первичного звена и развитием санитарной авиации.

Александр Смирнов окончил Горьковский государственный медицинский институт им. С. М. Кирова по специальности «лечебное дело». С 1983 года работал научным сотрудником клиники научно-исследовательского кожно-венерологического института. В 1992 году был назначен руководителем Управления здравоохранения администрации Нижнего Новгорода. С 2001 года возглавлял Приволжский окружной медцентр Минздрава России, затем Департамент организации и развития медицинской помощи населению Минздрава РФ. В Борской ЦРБ работал главврачом с 2018 года.

Антон Шаклунов ушел в отставку в апреле 2019 года. На этом посту он проработал больше года и запомнился обещаниями бороться с «инерционным мышлением» врачей. В апреле 2018 года он объявил выговор 16 главврачам региональных медучреждений за нарушения правил пожарной безопасности, стандартов оказания медпомощи и финансовой дисциплины. Руководителей тогда временно лишили премий и стимулирующих выплат.