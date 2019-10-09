В Великобритании может смениться министр здравоохранения

Выход Великобритании из Евросоюза без утверждения условий этого процесса может спровоцировать кадровые перестановки в правительстве страны. В числе прочих в отставку может отправиться министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, работающий на этой позиции с 2018 года.

По данным Times, правительство могут покинуть четыре министра и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. Чиновники встречались по этому поводу с премьер-министром Борисом Джонсоном. Они обеспокоены тем, что Brexit без сделки, то есть выход из ЕС без условий с обеих сторон, несет серьезные риски для внутренней политики.

«Очень большое число законодателей покинет партию, если Джонсон примет вариант выхода Британии из ЕС без сделки», – пояснил изданию источник в британском правительстве.

Британия должна была выйти из ЕС еще в марте 2019 года, однако члены Палаты общин британского парламента уже три раза отклонили проект соглашения о Brexit. В итоге решение перенесли на 31 октября, а премьеру Терезе Мэй пришлось уйти в отставку. Пришедший ей на смену Борис Джонсон настроен более решительно: он готов вообще не ждать соглашения и выйти из ЕС в запланированный срок.

Мэттью Хэнкок возглавил Министерство здравоохранения и социальных дел в середине 2018 года. До этого он руководил казначейством, но в 2016 году в состав правительства не попал. Вернулся в кабмин в начале 2018 года на пост министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

Угроза Brexit уже заставила Национальную службу здравоохранения (NHS) разработать меры, которые позволят сократить риск срыва поставок лекарств. Для поставщиков планируется предоставить особый порядок прохождения таможенных процедур.