Разработана новая схема взаимодействия системы маркировки и единого классификатора лекарств

В ответ на запрос СМИ, связанный с приближением сроков обязательной маркировки, но слабой готовностью отрасли, Росздравнадзор пояснил, что в настоящее время выработана новая схема взаимодействия мониторинга движения лекарственных препаратов и Единого классификатора лекарств.

«В систему маркировки будет поступать корректная информация, а время заведения данных по препаратам будет существенно сокращено», — говорит советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева.

По ее словам, участники рынка настаивают на строгом соблюдении сроков и «выступают против переноса запуска проекта».

О новой схеме взаимодействия системы маркировки и единого классификатора лекарств сообщил и гендиректор «Оператор-ЦРПТ» (оператора системы цифровой маркировки) Дмитрий Алхазов. По его словам, прямая интеграция позволит исключить текущие несоответствия. Алхазов отрицает повышение брака сверх нормы, о чем говорится в письме РСПП.

«Площадки расположены как в России, так и за рубежом, уже выпущено 1,8 млн упаковок лекарств именно с крипточастью из 44 символов», — пояснил гендиректор оператора маркировки, добавив, что компания отвечает за ее внедрение в установленные сроки.

В Минпромторге заявили, что ведут постоянную работу с производителями лекарств и в курсе сложностей и проблем при внедрении системы мониторинга. В министерстве отметили, что по результатам тестирования криптокод сокращен до 44 символов, производители добились высокого качества печати и низкого уровня брака.