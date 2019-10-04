4 октября 2019 г. в Москве состоялся XIII Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ»

И это именно тот случай, когда, несмотря на цифру 13, все сложилось как нельзя лучше. Высочайший состав аудитории, оживленные дискуссии, обмен мнениями и опытом, весь ТОП отечественной фармрозницы, атмосфера драйва и всеобщего единения.

Вот, лишь некоторые цифры саммита: 438 делегатов, 80% которых — генеральные директора и собственники крупнейших аптечных сетей; 52 спикера-трендсеттера российской фармрозницы; 17 партнеров саммита; 8 отраслевых союзов и ассоциаций, поддержавших проведение саммита; 32 профессиональных и деловых СМИ, ставших информационными партнерами саммита.

В число бизнес-партнеров и экспонентов Аптечного саммита вошли: Аптека.ру, Внешторг Фарма, «Синтез», «Лошадиная Сила», «КОСМОФАРМ», Маркетплейс Беру, ФармОушен (Торговая марка Доктор Море), ГК «Гранд Капитал», «Набисс», «АКВИОН», «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.», Северная Звезда, «МНПК «БИОТИКИ», «Квадрат-С», Metacommerce и Mobile Cat. Партнером бизнес-завтрака стала компания OFD.ru, один из крупнейших российских операторов фискальных данных.

Генеральному директору OFD.ru Антону Румянцеву и выпало право открывать саммит. Ключевой темой выступления Антона Румянцева в рамках бизнес-завтрака стала маркировка, что нужно знать и к чему готовиться с приближением сроков обязательной маркировки лекарственных средств.

Продолжило деловую программу Аптечного саммита пленарное заседание на тему «Русские горки аптечного бизнеса. Факторы, влияющие на развитие рынка». Модератором дискуссии стал Александр Кузин, генеральный директор компании «НоваМедика». В число спикеров вошли: Жан Гончаров («Вита-Плюс»), Армине Даниелян (ГК «ЭРКАФАРМ»), Анастасия Лысикова (AliExpress/Tmall), Евгений Нифантьев («НЕОФАРМ»), Валерия Солок (Проект «Здоровье», сеть «Магнит»), Николай Шаврин (АС «Аптека от склада»), Александр Шишкин («АСНА», Председатель Совета СРО Ассоциации Независимых Аптек), Нелли Игнатьева (РААС).

Следующим пунктом программы саммита стало дискуссионное заседание «Очистка рынка. Депрессии аптек и страхи дистрибьюторов». Участники дискуссии обсудили перераспределение долей дистрибьюторов, актуальные взаимоотношения аптек и дистрибьюторов, изменения в отгрузке товара, миграцию товара внутри аптек, качество сервиса и управления ассортиментом у дистрибьюторов и в рознице. Участие в обсуждении приняли: Артем Варданян (АС «Аптека Экономная 24»), Сергей Еськин («ФК ПУЛЬС»), Игорь Климанов («ПрофитМед»), Роман Кубанев («Фармия»), Владимир Малинников (ЦВ «Протек»), Александр Миронов (АС «Аптека Фарма»), Сергей Перминов («Магнит Фарма»), Василий Слепов (АС «Здоровье»). В роли модератора выступил Денис Ременяко («ФК Гранд Капитала»).

Далее в рамках саммита состоялся фарм-батл «Маркетинговый тупик. Раскрываем секреты», участники которого обсудили вопросы вывода на рынок и продвижения фармпрепаратов, планирования маркетинговых контрактов и аналитики данных продаж. Еще одним запоминающимся событием саммита стал круглый стол «Аптечные мотыльки в огне онлайн-площадок». Участники дискутировали на тему переформатирования традиционных схем продаж и отвечали на вопросы «Как остаться в тренде интернет-торговли и не прогореть в конкурентной борьбе?», «Во что выльется конкуренция фармритейла с независимыми интернет-площадками ИТ-компаний?», «Уйдут ли маркетинговые контракты от сетей к агрегаторам?».

Завершала саммит интерактивная дискуссия WORLD CAFÉ «Большой штурм большого рынка», в ходе которой участники в формате «возможности/угрозы» обсудили актуальные темы фармацевтического ритейла и предложили собственные варианты решения ключевых проблем отрасли. Темами обсуждения стали:

«Мы приняли решение изменить систему мотивации…»

Кризис управляемости при стремительном росте АС

Как добиться высокой доли продаж маркетингового ассортимента (СТМ, эксклюзивы), в т.ч. преодолевая сопротивление со стороны персонала?

E‐commerce: нужно ли АС развивать собственный сайт, собственную интернет-аптеку и прочие digital-фишки?

Маркетинговые союзы: как правильно выбрать партнера и можно ли любить двоих?

Ну, а завершал программу Аптечного саммита интеллектуальный ужин «Что? Где? Когда?» в фарме. Команды, составленные из участников саммита, отвечали на логические вопросы по фармтематике, соревнуясь в борьбе за главный приз. Ведущим интеллектуальной битвы стал прославленный участник клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

XIII Аптечный саммит «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ» завершился, в очередной раз подтвердив статус главного ежегодного события аптечного сообщества России и стран СНГ. Участники саммита возвращаются к работе, чтобы уже в феврале 2020 г. встретиться вновь на XIV Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью». Не пропустите первую в году встречу аптечного сообщества для обсуждения практических и бизнес-вопросов, обмена мнениями и формирования совместной стратегии дальнейшего развития!

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