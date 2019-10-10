GlaxoSmithKline инициировала отзыв Zantac на всех рынках

Шведско-британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») объявила об отзыве из продажи на всех рынках препарата Zantac (ranitidine) в качестве меры предосторожности из-за обнаружения в нем потенциального канцерогена N-нитрозодиметиламин (NDMA), сообщает FirstWord Pharma.
Месяцем ранее швейцарская Novartis («Новартис») приостановила дистрибуцию своего дженерика ranitidine.
В начале сентября FDA, EMA и Health Canada приступили к расследованию причин возможного загрязнения препаратов ранитидина после того, как интернет-аптека Valisure выявила высокий уровень содержания канцерогена, как в оригинальном препарате, так и в дженгериках.
На данный момент FDA пока не может точно определить, где произведены загрязненные дженерики Zantac, в Китае или Индии.
Между тем, производитель оригинального препарата – французская Sanofi («Санофи») заявила, что производит его в Мексике.
Как отметили в Агентстве по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA), изъятию из оборота подлежат все лекарственные формы Zantac.
Илья Дугин
pharmvestnik