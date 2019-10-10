GlaxoSmithKline инициировала отзыв Zantac на всех рынках

Месяцем ранее швейцарская Novartis («Новартис») приостановила дистрибуцию своего дженерика ranitidine.

В начале сентября FDA, EMA и Health Canada приступили к расследованию причин возможного загрязнения препаратов ранитидина после того, как интернет-аптека Valisure выявила высокий уровень содержания канцерогена, как в оригинальном препарате, так и в дженгериках.

На данный момент FDA пока не может точно определить, где произведены загрязненные дженерики Zantac, в Китае или Индии.

Между тем, производитель оригинального препарата – французская Sanofi («Санофи») заявила, что производит его в Мексике.

Как отметили в Агентстве по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA), изъятию из оборота подлежат все лекарственные формы Zantac.

Илья Дугин

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