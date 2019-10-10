Правительство Новгородской области ищет министра здравоохранения через Superjob

На сайте по поиску работы Superjob появилась вакансия министра здравоохранения Новгородской области – кандидату предлагают зарплаты в 150–160 тысяч рублей в месяц. От стандартной процедуры конкурса на замещение вакантных должностей в региональном правительстве тем не менее не отказались. Среди тестовых заданий – эссе на тему «Развитие сферы здравоохранения на территории Новгородской области на среднесрочную перспективу».

Найденный таким образом специалист сменит на посту Антонину Саволюк, которая сейчас находится в отпуске, а с 15 октября уйдет в отставку. Пока обязанности главы ведомства исполняет первый замминистра здравоохранения региона Резеда Ломовцева.

Предложение работы актуально до 21 октября 2019 года. К соискателю предъявляются требования: гражданин РФ с высшим образованием в сфере здравоохранения, юриспруденции, экономики и управления и опытом работы на руководящей позиции от 2 лет.

Параллельно с поиском главы министерства ведомство ищет через Superjob первого заместителя министра здравоохранения Новгородской области. Кандидату обещают зарплату в размере 80–90 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь российское гражданство, высшее образование по одной из специальностей, направлений подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», а также не «менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки». Творческое задание в этом случае не требуется.

В Нижегородской области ищут министра здравоохранения иначе – проводят открытый конкурс на региональной площадке «Команда правительства». В финал вышли главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4» Светлана Белозерова, главный врач ГБУЗ «Городская больница №35» Аркадий Денисенко и заместитель руководителя координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава РФ Руслан Султанов. Ни один из финалистов не удовлетворил губернатора Глеба Никитина, он назначил на пост министра здравоохранения главврача Борской ЦРБ Александра Смирнова, который состоял в кадровом резерве «Команды правительства».