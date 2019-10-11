Минздрав рассказал, как будет собирать информацию о нужных в регионах лекарствах

Национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ), сформированные в рамках национального проекта «Здравоохранение», определят потребность в жизненно необходимых лекарствах, а также препаратах, входящих в стандарты клинических рекомендаций, до конца года. Об этом журналистам в среду руководитель департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

По её словам, основные полномочия по лекарственному обеспечению переданы на уровень субъекта, а централизованный сбор потребности в лекарствах отсутствовал.

«Для решения этой задачи, в государственное задание для 22 национальных центров, образованных Минздравом России, было включено такое мероприятие, как определение потребности по всем препаратам из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых лекарствах), и тех, которые входят в стандарты клинических рекомендаций — то есть это даже больше, чем перечень ЖНВЛП», — сказала она.

По словам Максимкиной, срок подачи этих материалов — четвертый квартал 2019 года. «Поэтому Министерство здравоохранения по результатам сбора такой информации будет определять основных поставщиков и сопоставлять ввод в гражданский оборот и ввоз в РФ этих препаратов с той потребностью, которая будет определена с тем, чтобы минимизировать риски отсутствия препаратов, которые по отдельным нозологиям являются незаменимыми», — отметила она.

Глава профильного департамента напомнила, что на НМИЦы также возложена функция анализа и представления складывающейся практики по не зарегистрированным препаратам и по лекарствам, которые применяются вне инструкции по медицинскому применению. «Ровно точно так же пойти по пути того, чтобы эти показания регистрировались, чтобы врач не рисковал», — сказала Максимкина. По ее словам, в основном лекарства вне инструкции применяются у детей.

«И ещё одно очень важное направление — это определение потребности по своему направлению, по препаратам, которые планируются к включению в клинические рекомендации», — добавила она.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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