Таможенники пресекли ввоз филлеров на 85 млн рублей

Сотрудники Волоколамского таможенного пункта в Московской области задержали партию из 33 тысяч «ампул гиалуроновой кислоты». Стоимость груза, по оценкам таможенников, превышает 85 млн рублей. Продукцию пытались ввезти из Литвы под видом не инъекционных средств, а для поверхностного применения. Сотрудники Волоколамского таможенного пункта в Московской области задержали партию из 33 тысяч «ампул гиалуроновой кислоты». Стоимость груза, по оценкам таможенников, превышает 85 млн рублей. Продукцию пытались ввезти из Литвы под видом не инъекционных средств, а для поверхностного применения.

По факту несоответствия заявленных в декларации сведений о товаре в ФТС решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Большая часть задержанной продукции, доставленной в июле 2019 года, – это косметологические филлеры. По данным ФТС, розничная цена за одну ампулу объемом до 10 мл составляет в среднем 2,5 тысячи рублей, тогда как заявленная поставщиком стоимость варьировалась от 8 до 40 рублей за штуку.

В арестованной партии оказались продукты нескольких производителей – австрийской Croma (серия Princess), корейской NewMedi Co (Regeunesse), швейцарской компании Teoxane SA (Teosyal) и южнокорейской корпорации Medytox (Neuramis).

В марте 2019 года сотрудники Шереметьевской таможни ФТС России обнаружили 2 219 незадекларированных сканмаркеров и аналогов стоматологических имплантатов у гражданина Кореи, прилетевшего в Москву. По словам пассажира, все изделия предназначены для выставки в России, а их стоимость не превышает $200, однако таможенники оценили груз в 3,1 млн рублей.