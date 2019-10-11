Исаев: нужно найти формулу, по которой обязательная маркировка лекарств начнется в срок

Депутаты Государственной Думы — члены межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и обращения лекарственных средств 11 октября посетили организации, участвующие в проекте по маркировке лекарственных препаратов для медицинского применения.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, принявший участие в мероприятии, отметил, что перед маркировкой стоит важная задача – убрать всевозможные злоупотребления. «Сегодня мы периодически сталкиваемся с ситуациями, когда лекарства, которые выделены по федеральной программе и должны быть бесплатными, в результате различных ухищрений оказываются на так называемом «вторичном рынке». То есть на людях, которым это лекарство должно поступить, экономят, чтобы вторично перепродать лекарство в аптеках. Теперь это станет невозможным, так как штрих-код считывается на протяжении всей цепочки, начиная с момента производства, транспортировки, заканчивая продажей и поступлением в больницу», — заметил парламентарий.

«Вторично продать одну и ту же упаковку будет физически невозможно. Система получит сигнал, что что-то не так, а поскольку вся цепочка будет наличествовать в информационной системе, то выявить источник затруднения будет возможно», — пояснил Исаев, отметив, что решение о маркировке принято в интересах безопасности граждан.

До введения маркировки осталось менее трех месяцев, поэтому очень важно убедиться, что внедрение этой системы не приведет к серьезным сбоям, продолжил депутат.

«Нас интересует, что произойдет с дешевыми лекарствами, не подорожают ли они в случае, если потребуется новое оборудование, замедлится производственная линия. Нас волнует, как это отразится на отечественных фармпроизводителях, сколько средств они на это потратят», — указал Исаев.

Первый замглавы фракции напомнил, что когда принимался закон о маркировке лекарственных препаратов, открытость была одним из ключевых условий работы системы. «У человека, купившего лекарство, должна быть возможность поднести к терминалу на смартфоне и посмотреть, где и как оно было произведено, как доставлен препарат и так далее. Аналогичное условие и для производителей. Сейчас пока в рамках эксперимента производитель знает только одно плечо о том, что лекарство поступило к определенному дистрибьютору. Дистрибьютор, соответственно, знает аптеку и точку, в которую он поставит. Что в дальнейшем происходит с лекарством – мы не знаем и считаем, что это неправильно. Информация должна быть открыта для всех участников рынка», — подчеркнул Исаев.

По его мнению, открытость системы во многом позволит возместить средства, которые потрачены отечественными производителями на маркировку за счет того, что можно будет отказаться от ряда маркетинговых исследований. «Это будет экономически выгодно нашим производителям. Мы будем говорить об этом на парламентских слушаний», — отметил он.

По итогам визита предприятия Исаев отметил высокий уровень отечественной фармотрасли, которая находится в серьезной конкуренции, но в вопросах контроля качества, безопасности не уступает иностранным фармацевтическим производствам.

«Я убежден, что маркировка нужна, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы это не привело к экономическим потерям отечественных фармпроизводителей, не привело к удорожанию дешевых лекарств», — заключил Исаев.

В тоже время представитель межфракционной рабочей группы понимает, что предприятиям действительно может понадобиться дополнительное время на отладку механизма нанесения маркировки, но нужно найти формулу, по которой обязательная маркировка лекарственных препаратов начнет осуществляться в сроки, установленные законом, – с 1 января 2020 года.

«При нанесении маркировки есть тонкости: нужно найти чернила, присвоить индивидуальный код каждому лекарству, и если компьютер считает малейший недостаток — упаковка лекарства будет признана бракованной. Поэтому если кто-то приступил к отладке механизма позже, возможно, у него проблемы действительно существуют», — отметил он.

Однако, по мнению Исаева, это не должно стать причиной откладывания срока введения маркировки.

«Мы стоим перед дилеммой. Если мы остановимся и дадим предприятиям еще полгода или год переходного периода, то мы поставим в худшие условия тех, кто оказался более организованным, потратил средства на оборудование и дисциплинированно вошел в эту систему. Также в этом случае мы можем дождаться ситуации, что пройдет еще полгода или год и те же самые люди скажут – а мы опять не готовы. Ситуация может длиться до бесконечности, — сказал Исаев. — Поэтому надо найти формулу, которая позволяла бы с 2020 года приступить к соответствующей маркировке, но дать Правительству возможность на определенный срок для некоторых сегментов и групп производителей отсрочить обязательность введения, например, административной ответственности, при условии подписания соглашения о том, что в эти сроки вся необходимая работа будет проведена. Это один из возможных путей».

Пути решения этой проблемы также будут обсуждаться на парламентских слушаниях «О внедрении федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения», которые пройдут в Госдуме 15 октября.

gmpnews