АФК «Система» может купить сеть «Альфа-Центр здоровья»

По информации Vademecum, АФК «Система» и группа «АльфаСтрахование» обсуждают сделку, в результате которой 100% сети клиник «Альфа-Центр здоровья» могут перейти под контроль корпорации, а ключевой медицинский актив «Системы» – лидер рынка медуслуг ГК «Медси» – может пополниться 12 точками «Альфа-Центр здоровья» в разных регионах страны. Совокупная выручка этих двух сетей по итогам 2018 года превышает 19 млрд рублей. По информации Vademecum, АФК «Система» и группа «АльфаСтрахование» обсуждают сделку, в результате которой 100% сети клиник «Альфа-Центр здоровья» могут перейти под контроль корпорации, а ключевой медицинский актив «Системы» – лидер рынка медуслуг ГК «Медси» – может пополниться 12 точками «Альфа-Центр здоровья» в разных регионах страны. Совокупная выручка этих двух сетей по итогам 2018 года превышает 19 млрд рублей.

О подготовке сделки Vademecum рассказали сразу несколько источников на рынке медицинских услуг. Переговоры велись на протяжении последних нескольких месяцев, но сейчас стороны близки к финализации этого решения.

По словам знакомого с ходом переговоров источника, собственники «Альфа-Центр здоровья» оценили свой актив примерно в 4 млрд рублей. Это примерно две годовые выручки сети, которая, по данным Аналитического центра Vademecum, в 2018 году составила 2,2 млрд рублей. При этом медицинские активы принято оценивать по EBITDA с мультипликатором 6-7. В 2018 году показатель EBITDA сети «Альфа-Центр здоровья» составил 140 млн рублей.

Источник, близкий к «Системе», знает, что ради такой покупки корпорация готова взять кредитный займ. В «Системе» рассчитывают за счет нового актива увеличить стоимость ГК «Медси» и ускорить ее подготовку к выходу на IPO, который анонсировался несколько лет назад, но неоднократно откладывался.

В АФК «Система» отказались от комментариев, в группе «Альфа-Страхование» на запрос Vademecum оперативно ответить не смогли. Косвенно подготовку «Альфа-Центр здоровья» к сделке подтверждает и недавний уход возглавлявшего сеть с февраля 2018 года Ильи Якубсона. Комментировать сделку он отказался.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «МедАс», управляющее сетью «Альфа-Центр здоровья», принадлежит АО «АльфаСтрахование» (74,46%), кипрской «Геркен ЛТД» (25%) и ООО «АС Холдинг» (0,54%). Сеть клиник «Альфа-Центр здоровья» объединяет 12 точек в Москве, Пермском крае, Ростовской, Саратовской, Самарской, Мурманской, Кировской, Ярославской, Тюменской и Нижегородской областях. Весной 2019 года сети пришлось закрыть свой филиал площадью 2,2 тысячи кв. м в Екатеринбурге.

Для «Медси» актив может стать возможностью мгновенного роста и крупнейшим приобретением за все время существования группы – объединенная сеть будет насчитывать 50 точек в разных регионах страны. Совокупная выручка сетей в 2018 году – 19,9 млрд рублей. Для сравнения: выручка ГК «Мать и дитя», чьи акции уже торгуются на Лондонской бирже, за тот же период составила 14,9 млрд рублей.

«Альфа-Центр здоровья» – один из немногих подходящих «Системе» активов на рынке, причем здесь не важна как таковая прибыльность покупаемого бизнеса. За счет объединения сократятся расходы на управленческий блок сети, что положительно отразится на EBITDA новой компании. В уставный капитал объединенной компании можно будет привлечь инвестиции одного из фондов и уже вместе с ним выходить на IPO», – комментирует сделку один из участников рынка медуслуг, пожелавший сохранить анонимность. Ранее интерес к «Медси» проявлял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что структура может стать миноритарным акционером «Медси».

Опрошенные Vademecum эксперты отмечают, что сделка подтверждает тренд на консолидацию рынка медуслуг. «Логика коллег понятна – расти только органически, открывая новые точки, в какой-то момент становится сложно. Важно грамотно интегрировать новые активы. Ключевое преимущество крупной объединенной компании – экономика масштаба в административно-управленческом блоке, маркетинге и IT. Кроме того, крупной компании проще договариваться об условиях работы со страховщиками. Понятно, что управлять таким активом будет непросто, но у «Медси» наверняка сильная команда, которая с этой задачей должна справиться», – говорит Ольга Васильева, генеральный директор компании «Севергрупп Медицина».

С ней согласен заместитель председателя правления ГК «Эксперт» Владислав Шерстобоев: «Медси» на сегодня является лидером с точки зрения развития формата поликлиник и клинико-диагностических центров. В этот формат хорошо укладываются поликлиники «Альфа-Центр здоровья». Эта сделка логична как для АФК «Система», потому что новый актив укрепит позиции «Медси», так и для рынка медуслуг в целом. Медицина сегодня идет по тому же пути консолидации, который когда-то прошли розничная торговля и фармотрасль, и этот процесс будет только продолжаться».

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