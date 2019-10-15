«Сервье РУС»: долутегравир, производимый в России, – это свершившийся факт

Первые партии препарата долутегравир (торговое наименование «Тивикай») для лечения ВИЧ-инфекции, произведенные на заводе компании Сервье в Москве, поставлены в центры СПИД в рамках исполнения государственных контрактов Минздрава России.

«В 2015 году мы взяли на себя обязательство обеспечить в России выпуск инновационного препарата для лечения ВИЧ-инфекции. Сегодня, когда мы начинаем первые поставки произведенного в России долутегравира, мы можем говорить о том, что выполнили взятые на себя обязательства и теперь в России производится ключевой, согласно рекомендациям ВОЗ, препарат для лечения ВИЧ-инфекции» — заявил Олег Дубянский, генеральный директор GSK Фарма, Россия.

«Выпуск в оборот первых серий произведенного в России долутегравира с площадки фармацевтического завода «Сервье РУС» – кульминационный этап нашего сотрудничества с GSK. Мы переходим к рутинным производственным операциям. С сегодняшнего дня долутегравир, производимый в России, – это свершившийся факт» — заявил Ксавье Морелон, генеральный директор фармацевтического завода Сервье в России.

Разработанный компанией ViiV Healthcare лекарственный препарат долутегравир предназначен для лечения ВИЧ-инфекции в комбинации с другими антиретровирусными препаратами.

Долутегравир одобрен в США в 2013 году, в Европейском Союзе и в России – в 2014 г. и включен в ведущие международные рекомендации в составе предпочтительного режима первой и второй линии антиретровирусной терапии , в том числе в рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, согласно обновлению, принятому в июле 2019 года. В настоящее время препарат доступен более чем в 100 странах мира. С 2018 г. долутегравир включен в российский Перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Компания GSK осуществляет деятельность по продвижению и реализации на российском рынке портфеля препаратов для лечения ВИЧ-инфекции ViiV Healthcare. Поставки долутегравира государственному заказчику в рамках централизованных закупок АРВТ осуществляются компанией напрямую.

В 2019 году долутегравир получает более 25 тысяч пациентов в России. С учетом успешной локализации производства GSK готова к дальнейшим практическим шагам, направленным на расширение доступности долутегравира для людей, живущих с ВИЧ в России.

gmpnews