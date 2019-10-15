Takeda продает портфель активов за 200 млн долларов

Takeda Pharmaceutical Company Limited объявила о том, что она договорилась о продаже компании Acino портфеля безрецептурных и фармацевтических активов, отпускаемых по рецепту, на Ближнем Востоке, в Африке и России стоимостью 200 млн долларов. Сделка призвана помочь фармацевтическому концерну снизить долговую нагрузку. Напомним, значительный долг Takeda образовался после приобретения ирландской компании Shire.

Takeda согласилась продать портфель препаратов швейцарской фармацевтической компании Acino со штаб-квартирой в Цюрихе. В соответствии с условиями соглашения, Acino становится единоличным владельцем включенных в сделку препаратов. После закрытия сделки специалисты по продажам и маркетингу Takeda перейдут на работу в Acino.

Стороны также заключат многолетнее соглашение о производстве и поставке препаратов, в соответствии с которым Takeda будет продолжать производить продукцию от имени Acino. Ожидается, что сделка будет завершена в январе-марте 2020 года. До тех пор все продукты будут доступны под брендом Takeda.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, Takeda также стремится продать и другие предприятия по производству лекарств в Латинской Америке, Азии и Западной Европе. Фармацевтическая компания намерена выручить около 10 млрд долларов от этих продаж, причем она рассчитывает продать лишь непрофильные предприятия за пределами Японии, где она не является лидером отрасли и не имеет значительной доли на рынке. В мае Takeda согласилась продать производство лекарств от глазных болезней Novartis AG за 5,3 млрд долларов.

gmpnews