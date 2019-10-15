FDA одобрило rivaroxaban для профилактики венозной тромбоэмболии

Компания Bayer AG и ее партнер Janssen Research & Development, LLC объявили, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение rivaroxaban (Xarelto™) для профилактики венозной тромбоэмболии и возникновения тромбов у пациентов, которые не подвержены высокому риску кровотечения.

Решение основано на данных исследования MAGELLAN фазы III и подтверждается данными испытания MARINER. В этих исследованиях оценивалась эффективность препарата rivaroxaban при профилактике венозной тромбоэмболии у тяжело больных пациентов во время госпитализации и сразу после их выписки.

«Rivaroxaban может изменить способ лечения тяжело больных пациентов в США и предотвратить возможность образования тромбов как в больнице, так и в течение длительного периода после выписки, — полагает Алекс С. Спиропулос, профессор Медицинского института им. Дональда и Барбары Цукер в Госпитале Northwell Health (Нью-Йорк, США). — Фаза III клинических исследований этой группы пациентов показала, что rivaroxaban в дозировке 10 мг является эффективным вариантом лечения с хорошо зарекомендовавшим себя профилем безопасности, помогающим предотвратить образование тромбов, которые могут привести к летальному исходу представителей данной группы пациентов».

gmpnews