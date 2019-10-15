Топ-20 препаратов по сумме и объему закупок аптечными учреждениями в сентябре 2019

Аналитический портал PharmaDATA представляет обновление данных по сумме и объему закупок аптечными учреждениями за сентябрь 2019. Анализ производился на основе данных более 15 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ (72% выборки – неструктурированная розница).

Лидерами по сумме закупок в рублях в сентябре 2017 стали препараты «Лизобакт таб. д/рассас N30», «Кагоцел таб. 12мг N20» и «Тантум Верде спрей 0,255мг/доза 30мл N1». «Лизобакт» закупили на сумму 100 520 174,26 рублей в объеме 441 306 упаковок. На препарат «Кагоцел» было потрачено 46 241 002,69 руб. в объеме 113 363 уп., «Тантум Верде» – 41 168 886,32 руб. и 152 214 уп. (Таб.1).

Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)» – 579 535 шт., «Уголь активированный таб. 250мг N10» – 517 331 шт., и «Цитрамон П таб. N10» – 449 872 шт. (Таб.2.).

Объем закупок аптек в денежном выражении составил более 10 млрд руб. за сентябрь 2019 г. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем закупок аптечных учреждений уменьшился на 13,81 %.

Объем закупок аптек по количеству составил более 82 млн упаковок в сентябре 2019 г. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем закупок (количество упаковок) АУ уменьшился на 18, 92 %.

Таблица 1. Топ-20 препаратов по сумме закупок за сентябрь 2019 г.

Рейтинг по сумме Рейтинг по колич. Наимен. товара Концерн Закупки в денежн. выраж. Закупки в упак. Средняя цена за 1 уп. 1 4 Лизобакт таб. д/рассас N30 Босналек 100 520 174,26 441 306 227,28 2 71 Кагоцел таб. 12мг N20 Ниармедик 46 241 002,69 113 363 407,35 3 38 Тантум Верде спрей 0,255мг/доза 30мл N1 Анжелини 41 168 886,32 152 214 269,67 4 20 Кардиомагнил таб. п.п.о. 75мг+15,2мг N100 Такеда 39 802 723,88 200 447 198,05 5 72 Мирамистин р-р местн. 0,01% 150мл N1 (с распыл) Инфамед 37 776 593,39 113 177 332,98 6 128 Канефрон H таб. п.о N60 Бионорика 35 936 933,08 75 996 470,66 7 61 Энтерофурил капс. 200мг N16 Босналек 35 587 506,97 122 302 289,61 8 34 Кагоцел таб. 12мг N10 Ниармедик 34 483 221,76 164 328 210,42 9 149 Ингавирин капс. 90мг N7 Валента 32 211 300,42 67 248 480,65 10 92 Эргоферон таб. д/рассас N20 МатериаМедика 32 141 015,01 97 507 329,74 11 478 Эссенциале форте Н капс. 300мг N90 Санофи 31 871 937,48 30 125 1 124,98 12 31 Найз таб. 100мг N20 Др.Реддис 30 495 210,78 172 537 177,42 13 28 Пенталгин таб. п.п.о. N24 (б/кодеина) ОТС 29 559 372,49 182 209 161,53 14 11 Снуп спрей наз. 0,1% 15мл N1 Штада 25 654 349,36 266 178 96,25 15 284 Ингавирин капс. 90мг N10 Валента 25 283 468,39 43 947 577,05 16 253 Нимесил гран. д/сусп. внутр. 100мг N30 Берлин-Хеми 24 620 043,13 48 514 650,51 17 923 Алфлутоп р-р д/ин. 10мг/мл 1мл N10 Биотехнос 24 396 453,18 16 846 1 446,53 18 113 Гексорал аэроз. 0,2% 40мл N1 Джонсон&Джонсон 23 308 317,11 81 749 285,15 19 9 Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 20мл N1 Тева 22 497 305,41 315 113 71,24 20 41 Омез капс. 20мг N30 Др.Реддис 22 175 912,54 149 037 149,66

Таблица 2. Топ-20 препаратов по объему закупок в натуральных величинах за сентябрь 2019 г.

Рейтинг по колич. Рейтинг по сумме Наимен. товара Концерн Закупки в упак. Закупки в денежн. выраж. Средняя цена за 1 уп. 1 312 Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап) Славянская Аптека 579 535 5 942 571,41 10,53 2 1910 Уголь активированный таб. 250мг N10 Фармстандарт 517 331 1 184 261,09 2,59 3 1322 Цитрамон П таб. N10 Фармстандарт 449 872 1 782 468,52 4,24 4 1 Лизобакт таб. д/рассас N30 Босналек 441 306 100 520 174,26 227,28 5 147 Омепразол капс. 20мг N30 ПроМед 376 268 9 188 781,35 24,59 6 380 Корвалол капли внутр. 25мл N1 Фармстандарт 368 859 5 110 194,33 14,06 7 173 Ксилен капли наз. 0,1% 10мл N1 Верофарм 368 129 8 305 199,97 22,74 8 2725 Уголь активированный таб. 250мг N10 Авексима 321 198 745 775,07 5,04 9 19 Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 20мл N1 Тева 315 113 22 497 305,41 71,24 10 1152 Анальгин таб. 500мг N10 Фармстандарт 313 250 2 007 914,59 6,74 11 14 Снуп спрей наз. 0,1% 15мл N1 Штада 266 178 25 654 349,36 96,25 12 238 Глицин таб. подъязыч. 100мг N50 Биотики 259 653 6 872 344,26 27,33 13 1965 Мукалтин таб. 50мг N10 Фармстандарт 251 949 1 144 043,34 5,41 14 2244 Цитрамон П таб. N10 УралБиоФарм 247 047 971 253,99 4,02 15 156 Кеторол экспресс таб. дисперг. 10мг N20 Др.Реддис 244 344 8 723 189,66 35,73 16 1835 Парацетамол таб. 500мг N10 Фармстандарт 243 661 1 233 861,54 6,30

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