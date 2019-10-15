Топ-20 препаратов по сумме и объему закупок аптечными учреждениями в сентябре 2019

Аналитический портал PharmaDATA представляет обновление данных по сумме и объему закупок аптечными учреждениями за сентябрь 2019. Анализ производился на основе данных более 15 000 аптечных учреждений и небольших сетей РФ (72% выборки – неструктурированная розница).
Лидерами по сумме закупок в рублях в сентябре 2017 стали препараты «Лизобакт таб. д/рассас N30», «Кагоцел таб. 12мг N20» и «Тантум Верде спрей 0,255мг/доза 30мл N1». «Лизобакт» закупили на сумму 100 520 174,26 рублей в объеме 441 306 упаковок. На препарат «Кагоцел» было потрачено 46 241 002,69 руб. в объеме 113 363 уп., «Тантум Верде» – 41 168 886,32 руб. и 152 214 уп. (Таб.1).
Первые строчки рейтинга по объему закупок в упаковках занимают: «Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)» – 579 535 шт., «Уголь активированный таб. 250мг N10» – 517 331 шт., и «Цитрамон П таб. N10» – 449 872 шт. (Таб.2.).
Объем закупок аптек в денежном выражении составил более 10 млрд руб. за сентябрь 2019 г. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем закупок аптечных учреждений уменьшился на 13,81 %.
Объем закупок аптек по количеству составил более 82 млн упаковок в сентябре 2019 г. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем закупок (количество упаковок) АУ уменьшился на 18, 92 %.
Таблица 1. Топ-20 препаратов по сумме закупок за сентябрь 2019 г.
|Рейтинг по сумме
|Рейтинг по колич.
|Наимен. товара
|Концерн
|Закупки в денежн. выраж.
|Закупки в упак.
|Средняя цена за 1 уп.
|1
|4
|Лизобакт таб. д/рассас N30
|Босналек
|100 520 174,26
|441 306
|227,28
|2
|71
|Кагоцел таб. 12мг N20
|Ниармедик
|46 241 002,69
|113 363
|407,35
|3
|38
|Тантум Верде спрей 0,255мг/доза 30мл N1
|Анжелини
|41 168 886,32
|152 214
|269,67
|4
|20
|Кардиомагнил таб. п.п.о. 75мг+15,2мг N100
|Такеда
|39 802 723,88
|200 447
|198,05
|5
|72
|Мирамистин р-р местн. 0,01% 150мл N1 (с распыл)
|Инфамед
|37 776 593,39
|113 177
|332,98
|6
|128
|Канефрон H таб. п.о N60
|Бионорика
|35 936 933,08
|75 996
|470,66
|7
|61
|Энтерофурил капс. 200мг N16
|Босналек
|35 587 506,97
|122 302
|289,61
|8
|34
|Кагоцел таб. 12мг N10
|Ниармедик
|34 483 221,76
|164 328
|210,42
|9
|149
|Ингавирин капс. 90мг N7
|Валента
|32 211 300,42
|67 248
|480,65
|10
|92
|Эргоферон таб. д/рассас N20
|МатериаМедика
|32 141 015,01
|97 507
|329,74
|11
|478
|Эссенциале форте Н капс. 300мг N90
|Санофи
|31 871 937,48
|30 125
|1 124,98
|12
|31
|Найз таб. 100мг N20
|Др.Реддис
|30 495 210,78
|172 537
|177,42
|13
|28
|Пенталгин таб. п.п.о. N24 (б/кодеина)
|ОТС
|29 559 372,49
|182 209
|161,53
|14
|11
|Снуп спрей наз. 0,1% 15мл N1
|Штада
|25 654 349,36
|266 178
|96,25
|15
|284
|Ингавирин капс. 90мг N10
|Валента
|25 283 468,39
|43 947
|577,05
|16
|253
|Нимесил гран. д/сусп. внутр. 100мг N30
|Берлин-Хеми
|24 620 043,13
|48 514
|650,51
|17
|923
|Алфлутоп р-р д/ин. 10мг/мл 1мл N10
|Биотехнос
|24 396 453,18
|16 846
|1 446,53
|18
|113
|Гексорал аэроз. 0,2% 40мл N1
|Джонсон&Джонсон
|23 308 317,11
|81 749
|285,15
|19
|9
|Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 20мл N1
|Тева
|22 497 305,41
|315 113
|71,24
|20
|41
|Омез капс. 20мг N30
|Др.Реддис
|22 175 912,54
|149 037
|149,66
Таблица 2. Топ-20 препаратов по объему закупок в натуральных величинах за сентябрь 2019 г.
|Рейтинг по колич.
|Рейтинг по сумме
|Наимен. товара
|Концерн
|Закупки в упак.
|Закупки в денежн. выраж.
|Средняя цена за 1 уп.
|1
|312
|Нафтизин капли наз. 0,1% 15мл (фл-кап)
|Славянская Аптека
|579 535
|5 942 571,41
|10,53
|2
|1910
|Уголь активированный таб. 250мг N10
|Фармстандарт
|517 331
|1 184 261,09
|2,59
|3
|1322
|Цитрамон П таб. N10
|Фармстандарт
|449 872
|1 782 468,52
|4,24
|4
|1
|Лизобакт таб. д/рассас N30
|Босналек
|441 306
|100 520 174,26
|227,28
|5
|147
|Омепразол капс. 20мг N30
|ПроМед
|376 268
|9 188 781,35
|24,59
|6
|380
|Корвалол капли внутр. 25мл N1
|Фармстандарт
|368 859
|5 110 194,33
|14,06
|7
|173
|Ксилен капли наз. 0,1% 10мл N1
|Верофарм
|368 129
|8 305 199,97
|22,74
|8
|2725
|Уголь активированный таб. 250мг N10
|Авексима
|321 198
|745 775,07
|5,04
|9
|19
|Ринонорм-Тева спрей наз. доз. 0,1% 20мл N1
|Тева
|315 113
|22 497 305,41
|71,24
|10
|1152
|Анальгин таб. 500мг N10
|Фармстандарт
|313 250
|2 007 914,59
|6,74
|11
|14
|Снуп спрей наз. 0,1% 15мл N1
|Штада
|266 178
|25 654 349,36
|96,25
|12
|238
|Глицин таб. подъязыч. 100мг N50
|Биотики
|259 653
|6 872 344,26
|27,33
|13
|1965
|Мукалтин таб. 50мг N10
|Фармстандарт
|251 949
|1 144 043,34
|5,41
|14
|2244
|Цитрамон П таб. N10
|УралБиоФарм
|247 047
|971 253,99
|4,02
|15
|156
|Кеторол экспресс таб. дисперг. 10мг N20
|Др.Реддис
|244 344
|8 723 189,66
|35,73
|16
|1835
|Парацетамол таб. 500мг N10
|Фармстандарт
|243 661
|1 233 861,54
|6,30