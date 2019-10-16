Teva предложила заплатить более 15 млрд долл. США в рамках урегулирования обвинений по опиоидному кризису

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. («Тева Фармасьютикал Индастриз Эл-Ти-Ди») предложила заплатить более 15 млрд долл. США, чтобы урегулировать обвинения в развитии опиоидного кризиса в США, сообщает израильская газета Globes со ссылкой на Bloomberg.
Потенциальное соглашение может быть подписано сроком на 10 лет. По его условиям, большая часть этой суммы будет оплачена путем поставок лекарственных препаратов, в т.ч. препарата для лечения опиоидной наркомании Narcan.
Teva уже согласилась заплатить 85 млн долл. в рамках урегулирования в штате Оклахома.
Двадцать первого октября начинаются судебные слушания в г. Кливленд (штат Огайо).
Илья Дугин
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