Teva предложила заплатить более 15 млрд долл. США в рамках урегулирования обвинений по опиоидному кризису

Потенциальное соглашение может быть подписано сроком на 10 лет. По его условиям, большая часть этой суммы будет оплачена путем поставок лекарственных препаратов, в т.ч. препарата для лечения опиоидной наркомании Narcan.

Teva уже согласилась заплатить 85 млн долл. в рамках урегулирования в штате Оклахома.

Двадцать первого октября начинаются судебные слушания в г. Кливленд (штат Огайо).

Илья Дугин

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