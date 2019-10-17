Минздрав разработал изменения в Правила регистрации операций с наркотическими средствами

Действующие правила дополняются положением о том, что при непреднамеренной порче наркотического средства или психотропного вещества, повлекшей его уничтожение, произошедшей при осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности, составляется акт, форма которого также устанавливается проектом постановления в виде приложения № 3 к Правилам. Сделать это нужно будет не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения данного факта.

Поскольку ведение журналов регистрации допускается Правилами как на бумажном носителе, так и в форме электронных документов, указанный акт также может оформляться на бумажном носителе или в форме электронного документа. В последнем случае он распечатывается и приобщается к листам журналов регистрации.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте regulation.gov.ru до 13 ноября 2019 года.

Елена Сидорова

pharmvestnik