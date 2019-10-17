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Минздрав разработал изменения в Правила регистрации операций с наркотическими средствами

Минздрав России разработал изменения в Правила ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 644 от 4 ноября 2006 года.

Действующие правила дополняются  положением о том, что при непреднамеренной порче наркотического средства или психотропного вещества, повлекшей его уничтожение, произошедшей при осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности, составляется акт, форма которого также устанавливается проектом постановления в виде приложения № 3 к Правилам. Сделать это нужно будет не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения данного факта.

Поскольку ведение журналов регистрации допускается Правилами как на бумажном носителе, так и в форме электронных документов, указанный акт также может оформляться на бумажном носителе или в форме электронного документа. В последнем случае он распечатывается и приобщается к листам журналов регистрации.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте regulation.gov.ru до 13 ноября 2019 года.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Октябрь 17, 2019 | Просмотров: 44