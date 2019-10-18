Профильные ассоциации предложили поэтапно внедрить маркировку с 2021 года

АРФП, AIPM, СПФО, АПФ и СРО «Ассоциация независимых аптек» 17 октября направили предложения в проект рекомендаций парламентских слушаний. Копии писем имеются в распоряжении «ФВ».

Эксперты предлагают Минпромторгу совместно с Минздравом и представителями рынка к 1 июня 2020 года провести полномасштабное тестирование системы МДЛП, предусмотрев разработку и оценку выполнения критериев ее готовности в виде репрезентативной выборки по федеральным округам субъектов РФ и репрезентативного соотношения готовности аптек, медорганизаций и дистрибьюторов.

К 1 октября 2020 года предлагается провести полномасштабную оценку функционирования системы для препаратов ВЗН, маркировка которых начата в октябре 2019 года.

Поэтапное внедрение маркировки всех групп лекарственных средств, исключая ВЗН, ассоциации предлагают начать с 1 января 2021 года.

Кроме того, в письме предложено ввести ответственность для участников системы за несвоевременное или недостоверное внесение данных в систему МДЛП с 1 января 2022 года, а также рассмотреть вопрос об освобождении от платы за предоставление кода маркировки для лекарственных препаратов с отпускной ценой до 100 рублей включительно.

Напомним, ранее Андрей Исаев, выступая 17 октября на пленарном заседании ГД, предложил подготовить и принять поправку о переходном периоде для внедрения маркировки до 1 июля 2020 года.

Оксана Баранова

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