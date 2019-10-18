Почти половина работодателей в РФ предлагают своим сотрудникам пройти вакцинацию от гриппа

Вакцинация является самой популярной мерой по борьбе с эпидемией гриппа в российских компаниях (48%); 5% работодателей отправляют заболевающих сотрудников на домашнее лечение, чтобы избежать риска распространения инфекции. По 3% компаний закупают витамины и используют для укрепления иммунитета своих сотрудников народные средства (мед, лимон, имбирь). Столько же организаций используют профилактические меры. К санитарной обработке помещений и кварцеванию прибегают 3% компаний; 2% пропагандируют здоровый образ жизни и ведут с сотрудниками разъяснительную работу. По 1% работодателей предлагают персоналу противовирусные препараты, одноразовые маски. Еще 1% работодателей организуют медосмотры.

Не принимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа 23% компаний.

По данным исследования, число компаний, применяющих вакцинацию в борьбе с гриппом в 2019 году, максимально за последние 10 лет (48%). Реже всего прививки от гриппа предлагали сотрудникам в 2012 году (29%).

В исследовании Superjob приняли участие 500 компаний из разных регионов России.

Наталья Маскина

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