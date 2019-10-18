Депутаты предлагают установить переходный период для введения маркировки лекарств

По его словам, маркировка, как и предусмотрено законом, начнется с 1 января, при этом нужно создать условия для плавного вхождения в систему для всех производителей и аптек.

Исаев подчеркнул важность вопроса: «Маркировка лекарственных препаратов должна, с одной стороны, поставить заслон контрафакту, подделкам, с другой – выявить и прекратить злоупотребление в этой системе, так называемое вторичное появление лекарств на рынке, когда лекарства, которые должны были быть бесплатно выданы людям, начинают продаваться в аптеках».

По сообщениям ассоциации производителей, на сегодняшний день в полном объеме оборудованы 45% упаковочных линий, 44% находятся в процессе дооснащения, 11% только ожидают поступления оборудования по договорам, сообщил депутат.

«Объективной информации о готовности аптек нет вообще. По прозвучавшим сведениям руководителей аптечных ассоциаций, готовность аптек по федеральным округам составляет от 12 до 40%. И это речь идет о сетевых аптеках. По одиночным аптекам мы не имеем никакой информации. Полномасштабного тестирования системы от производителя до потребителя никогда не производилось. С 1 февраля 2017 года проводится эксперимент по маркировке, но итоги его правительство предполагает подвести 1 февраля 2020 года», – привел оперативные данные руководитель МРГ.

Вторая проблема, которая на сегодняшний день существует, это дешевые препараты. «Среднее удорожание стоимости упаковки составит 2 рубля. Но как это ни парадоксально, для дешевых препаратов она может оказаться существенно выше. Потому что качество упаковки там ниже, скорость ленты гораздо выше, а значит выше брак.

Третья проблема связана с нормативными документами и техническими заданиями. «В течение года они менялись несколько раз, у производителей нет уверенности, что то, с чем они работают сегодня, является окончательной редакцией», –констатировал Исаев.

«Что делать в создавшейся ситуации? Полагаю, уважаемые коллеги, Государственная дума должна срочно вмешаться в дело», – заявил он.

По его словам, необходимо оперативно подготовить и принять поправку в закон о переходном периоде до 1 июля 2020 года.

«Пусть маркировка начнется с 1 января, но мы должны создать условия для плавного вхождения и помочь, чтобы все производители, все аптеки плавно вошли в новую систему», – считает депутат.

«Во-вторых, мы должны Правительству РФ предложить представить нам результаты эксперимента 1 ноября этого года. До 1 декабря провести полномасштабное тестирование системы. К этому же времени представить в Госдуму развернутую информацию по регионам о готовности всех участников рынка. К этому же времени должны быть окончательно утверждены и получить официальный статус все нормативные технические документы. Мы должны затребовать у правительства информацию о мерах, которые они предполагают предпринять для того, чтобы не допустить существенного удорожания или исчезновения с рынка дешевых лекарств. Нам необходим соответствующий подзаконный нормативный акт», – продолжил он.

Исаев обратился с просьбой к руководителям всех фракций включить в программу работы посещение аптек, больниц и поликлиник, чтобы узнать их готовность к маркировке лекарственных препаратов.

«Информация, которую вы получите, будет крайне важна для того, чтобы в ноябре мы приняли все необходимые правильные решения. Коллеги, у нас с вами еще есть время, чтобы не дать плохим исполнением погубить хорошее дело», – заключил Исаев.

Источник: duma-er.ru

Фото: duma.gov.ru

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