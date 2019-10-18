В Самаре расследуют дело о контрафактных медицинских перчатках

Проверка проводилась специалистами территориального органа Росздравнадзора совместно с представителями прокуратуры и УБЭП ГУ МВД Самарской области. На складе фирмы были обнаружены свыше 5 тысяч медицинских перчаток, которые имели внешние признаки контрафактного изделия. Заведено административное дело по статье 6.33 КоАП РФ, а также уголовное – по статье 238.1 УК РФ.

По данным rusprofile.ru, ООО «Райдсистемс» являлась поставщиком по 743 государственным контрактам на сумму 388,9 млн руб.

Екатерина Погонцева

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