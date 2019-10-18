Alexion Pharmaceuticals договорилась о приобретении Achillion Pharmaceuticals

Начальный платеж составит порядка 930 млн долл. США (6,30 долл. США за акцию), что составляет 73%-ную премию к цене закрытия акций Achillion по состоянию на 15 октября 2019 года. Сделку планируется завершить в первой половине 2020 года.

Как отметили в Alexion, в результате сделки компания получит доступ к экспериментальным ингибиторам фактора D, предназначенным для лечения редких заболеваний, в т.ч. ночной пароксизмальной гемоглобинурии и C3-гломерулопатии.

Экспериментальный препарат danicopan (ACH-4471) проходит вторую стадию клинических исследований, препарат ACH-5228 – первую.

Согласно условиям сделки, акционеры Achillion получат дополнительно по 2 долл. США за акцию, если danicopan будет одобрен FDA, а ACH-5228 дойдет до III фазы клинических исследований.

Илья Дугин

pharmvestnik