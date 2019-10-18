Препарат Eli Lilly для лечения рака поджелудочной железы не достиг основной цели КИ

В КИ изучали эффективность препарата pegilodecakin от Eli Lilly в комбинации с Folfox (оба – химиотерапевтические препараты) по сравнению с Folfox в качестве монотерапии у пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы.

Eli Lilly, которая приобрела права на pegilodecakin после покупки компании Armo Biosciences («Армо Байосайенсиз») за 1,6 млрд долл. США в 2018 году, заявила о намерении провести КИ для изучения эффективности препарата при раке легкого и некоторых других типах опухолей, включая почечно-клеточный рак.

Pegilodecakin представляет собой естественный фактор роста иммунной системы (пегилированный интерлейкин-10), стимулирующий выживаемость, рост и «поражающую способность» определенного типа лейкоцитов иммунной системы.

Татьяна Кублицкая

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