Препарат Eli Lilly для лечения рака поджелудочной железы не достиг основной цели КИ

Компания Eli Lilly and Co («Эли Лилли энд Ко») объявила о том, что ее экспериментальный препарат для лечения рака поджелудочной железы в комбинации с химиотерапией не достиг первичной конечной точки – показателя общей выживаемости – в клиническом исследовании (КИ) поздней фазы, сообщает агентство Reuters.
В КИ изучали эффективность препарата pegilodecakin от Eli Lilly в комбинации с Folfox (оба – химиотерапевтические препараты) по сравнению с Folfox в качестве монотерапии у пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы.
Eli Lilly, которая приобрела права на pegilodecakin после покупки компании Armo Biosciences («Армо Байосайенсиз») за 1,6 млрд долл. США в 2018 году, заявила о намерении провести КИ для изучения эффективности препарата при раке легкого и некоторых других типах опухолей, включая почечно-клеточный рак.
Pegilodecakin представляет собой естественный фактор роста иммунной системы (пегилированный интерлейкин-10), стимулирующий выживаемость, рост и «поражающую способность» определенного типа лейкоцитов иммунной системы.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik