Лилия Титова: производители не успевают устанавливать оборудование для маркировки

Об этом сообщила исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова в ходе Парламентских слушаний в ГД по внедрению маркировки для лекарств. По мнению эксперта, сформировался дефицит услуг по внедрению систем маркировки. Производителей так много, что они ждут в очереди установки оборудования. Это приведет к огромным рискам по готовности рынка к всеобщей маркировки первого января 2020 года, считает эксперт. Виной этому — нестабильность регуляторной базы, которая обновлялась и дополнялась в 2018 и 2019 годах.

Еще одной проблемой представитель СПФО назвал закрытость данных для производителей, которая помогла бы оценить спрос и прогнозировать поставки. «Если бы производитель получал данные, то люди в ручном режиме не считали, сколько нужно преднизолона, а значит, не было бы сбоев», сообщила Титова, высказав надежду, что будут внесены изменения в законодательства по предоставлению информации.

Лилия Титова считает, что объективного тестирования работы системы маркировки пока не было, поскольку проверяли на «пилотниках», которые относятся к лучшим производителям, дистрибьюторам и аптечным сетям. «Реальное тестирование, это когда в регионах все подключились к системе прослеживаемости лекарств у оператора ЦРПТ. Затем выборочно проверили по всей стране 10% из всех участников рынка, включая работу аптек в удаленных населенных пунктах», — говорит Титова.

В свою очередь председатель совета директоров, ЦРПТ Михаил Дубин сообщил, что в рамках маркировки высокозатратных нозологий (ВЗН), проведено сквозное тестирование всех фармпроцессов, оттестированы кассовые чеки, свыше 250 тысяч медицинских учреждений получат регистраторы выбытия.

По мнению руководителя СПФО, 2020 год необходимо сделать переходным периодом по внедрению маркировки. За это время, нужно предоставить алгоритм действий и нормативные документы, по дальнейшему движению упаковок, не прошедших сканирование.

Денис Кунгуров

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