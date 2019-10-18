«Катрен» с коллекторами продолжит взыскивать долги участников «АСНА»

Разбирательства крупнейшего фармдистрибутора «Катрен» и партнерства АСНА рискуют войти в историю аптечного ритейла в качестве главного скандала 2019 года. По словам Дмитрия Жданухина, вброс в публичную плоскость информации о долгах аптек, входящих в АСНА, согласован с дистрибутором. О дальнейших действиях коллекторов и дистрибьютора станет известно в ближайшее время.

Сейчас в распоряжении «ФВ» есть копии писем коллекторского центра, направленных в адрес Bayer, Johnson & Johnson и Berlin-Chemie. В них указан размер долга сети «Нова Вита» — 50 млн. рублей и ООО «Оптима» — 15,5 млн. рублей.

Практически одновременно с вбросом писем, глава «АНСА» Александр Шишкин сделал заявление об оказании на него психологического давления со стороны неизвестных лиц. Вся информация о данных фактах передана в правоохранительные органы.

Оксана Баранова

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