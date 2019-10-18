Мелкие аптечные сети просят снизить ставку по УСН «Катрен» с коллекторами продолжит взыскивать долги участников «АСНА» » Takeda достигла соглашения о продаже активов в странах Ближнего Востока и Африки Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd («Такеда Фармасьютикал Ко Эл-Ти-Ди») согласилась продать свои непрофильные рецептурные и безрецептурные активы в странах Ближнего Востока и Африки швейцарской Acino («Асино»), сообщает NASDAQ. Сумма сделки – более 200 млн долл. США. В начале октября 2013 года Acino была приобретена частными инвестиционными компаниями Avista Capital Partners и Nordic Capital. Takeda планирует завершить сделку в I квартале 2020 года. Доходы от сделки пойдут на снижение суммы долговых обязательств, возникших в результате приобретения компании Shire («Шайер») за 59 млрд долл. США. Takeda продолжит производство попавших под соглашение препаратов. Илья Дугин

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