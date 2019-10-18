Takeda достигла соглашения о продаже активов в странах Ближнего Востока и Африки

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd («Такеда Фармасьютикал Ко Эл-Ти-Ди») согласилась продать свои непрофильные рецептурные и безрецептурные активы в странах Ближнего Востока и Африки швейцарской Acino («Асино»), сообщает NASDAQ.
Сумма сделки – более 200 млн долл. США.
В начале октября 2013 года Acino была приобретена частными инвестиционными компаниями Avista Capital Partners и Nordic Capital.
Takeda планирует завершить сделку в I квартале 2020 года.
Доходы от сделки пойдут на снижение суммы долговых обязательств, возникших в результате приобретения компании Shire («Шайер») за 59 млрд долл. США.
Takeda продолжит производство попавших под соглашение препаратов.
Илья Дугин
pharmvestnik