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Takeda достигла соглашения о продаже активов в странах Ближнего Востока и Африки

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd  («Такеда Фармасьютикал Ко Эл-Ти-Ди») согласилась продать свои непрофильные рецептурные и безрецептурные активы в странах Ближнего Востока и Африки швейцарской Acino («Асино»), сообщает NASDAQ.

Сумма сделки – более 200 млн долл. США.

В начале октября 2013 года Acino была приобретена частными инвестиционными компаниями Avista Capital Partners и Nordic Capital.

Takeda планирует завершить сделку в I квартале 2020 года.

Доходы от сделки пойдут на снижение суммы долговых обязательств, возникших в результате приобретения компании Shire («Шайер») за 59 млрд долл. США.

Takeda продолжит производство попавших под соглашение препаратов.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Октябрь 18, 2019 | Просмотров: 54