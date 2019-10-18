Исполнительный директор Merck & Co. заявил о сложном положении фармотрасли в США

Исполнительный директор американской фармацевтической компании Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады — MSD) Кеннет Фрейзер заявил, что фармотрасль в США находится «между молотом и наковальней», сообщает FirstWord Pharma.

По его словам, у каждого претендента на пост Президента США есть свой план по снижению цен на лекарства. Некоторые планы действительно направлены на изменение системы ценообразования на лекарства, а некоторые, в случае претворения в жизнь, окажут негативное влияние на научно-исследовательский процесс, считает глава компании.

Он также отметил, что ценовое давление ощущается не только в США, но и в других странах мира.

Лидеры демократов и республиканцев, в т.ч. Президент Дональд Трамп и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси неоднократно критиковали фармкомпании за рост цен на лекарства.

Илья Дугин

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