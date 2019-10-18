В Белгороде намерены создать препараты для ветеринарии на основе лактоферрина

В рамках международного симпозиума «InnovationsinLifeSciences» на секции института фармации, химии и биологии речь шла об инновационном проекте по производству лактоферрина для медицины, пищевой промышленности и ветеринарии.

Руководитель научно-исследовательской лаборатории ООО «ВИК — Здоровье животных» Сергей Семенов представил доклад «Технология производства и перспективы применения лактоферрина в АПК». По мнению экспертов, проект создания лактоферрина актуален в рамках НОЦ «Инновационные технологии в АПК».

Директор завода научно-производственной фирмы ВИК группы компаний ВИК Пётр Подгорнов отметил, что университет осуществляет научное сопровождение перспективного производства, а задача его предприятия – коммерческая составляющая проекта.

Задача проекта в том, чтобы на основе лактоферрина создавать препараты для использования в ветеринарии, а также для производства продуктов диетического питания, лекарственных препаратов в гуманной медицине. Сегодня подобные продукты полностью импортируются. Мы хотим создать уникальный продукт на основе отходов молочного производства, тем самым решив и экологические проблемы, – прокомментировал Пётр Подгорнов.

По словам эксперта, первые результаты планируется получить через 3-4 года.

gmpnews