«Медсинтез» выведет на рынок инсулин Аспарт и Гларгин на основе собственных субстанций

На заводе «Медсинтез» прошла первая открытая экскурсия для министерства здравоохранения и министерства промышленности и науки Свердловской области.

В ходе визита представители Минздрава и Минпромнауки посетили производственные цеха и научные лаборатории завода, ознакомились с производственным процессом изготовления основной продукции — инфузионных растворов, готовых форм и субстанций генно-инженерного инсулина человека, противовирусного препарата «Триазавирин», а также субстанций, произведенных методом химического синтеза.

Завод «Медсинтез» является одним из первых в России промышленных производств готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина человека, отвечающих требованиям GMP EC. Руководство завода поделилось с представителями министерств перспективами дальнейшего развития: в первую очередь это выпуск новых видов медицинской продукции.

Фармацевтическое направление развивается путем реализации ряда проектов по организации производства лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций генно-инженерного и аналогового инсулинов (Аспарт и Гларгин) для последующего использования в собственном производстве готовых лекарственных форм. В сентябре 2017 года зарегистрирована субстанция инсулина – «Росинсулин». В конце 2018 года зарегистрирована субстанция аналогового инсулина – «Росинсулин Аспарт». Готовые лекарственные формы на основе собственных субстанций инсулина Аспарт «Медсинтез» планирует вывести на рынок к 2020 году, а инсулина Гларгин — к 2021 году. Реализация проекта позволит отказаться от закупок субстанций иностранного производителя и создать производство инсулинов полного цикла.

Кроме того, на заводе запущено производство отечественного инновационного препарата «Триазавирин» с широким спектром противовирусной активности, эффективного для лечения и профилактики вирусных заболеваний, в том числе вируса гриппа. Разработка удостоена престижной премии Prix Galien Russia. В 2017 году лекарственное средство включили в федеральные клинические рекомендации Минздрава РФ в качестве одного из четырёх противовирусных препаратов для лечения гриппа. В настоящее время «Триазавирин» проходит дополнительные клинические испытания по расширению области применения. Врачи успешно применяют препарат не только при гриппе, но и при ОРВИ, клещевом энцефалите, геморрагических лихорадках и других заболеваниях.

Экскурсанты отметили промышленный масштаб и инновационный потенциал завода «Медсинтез», выразили уверенность в перспективном и плодотворном сотрудничестве.

gmpnews